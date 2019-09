Netzkultur - Area 51-Event gestartet: Naruto-Runner legen los, Besucher entspannt

Das Event rund um den Ansturm auf Area 51 ist gestartet und die Anreisenden sind bereits im vollen Gange mit dem Naruto-Running. Allerdings verläuft das wohl nicht ganz so, wie es sich einige im Vorfeld vielleicht vorgestellt haben.

Am gestrigen Tag war es endlich so weit, das Event rund um den großen Area 51-Raid sollte nun final beginnen. Doch bereits im Vorfeld wurde seitens der Veranstalter, die zwischenzeitlich einen Besuch vom FBI erhielten, klar gemacht, dass die Feierlichkeiten nach Las Vegas verlegt werden. Hier sollte das Alienstock-Festival stattfinden.

Und so sollte es nun auch kommen, doch einige sind trotzdem in Rachel, Nevada erschienen. Insgesamt sollen nach ersten Einschätzungen vor Ort rund 3000 bis 5000 Leute angereist sein.

Laut einigen Anreisenden soll es sich hierbei nun allerdings um ein friedliches Zusammentreffen gehandelt haben. So berichtet unter anderem Christopher Lawrence davon, dass einige Teilnehmer Aluhüte vor Ort verteilt haben. Er hat das Ganze sogar audiovisuell festgehalten:

When you discover Reno residents Chris Reid and Justin Wainscott and the tin foil hats they’re giving away. #Area51 pic.twitter.com/xjgPeqItTV — Christopher Lawrence (@Life_OnTheCouch) September 20, 2019

Nur für echte Naruto-Runner

Außerdem hat unter anderem Jacob Taylor Rhodes vor Ort gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Der 19-jährige Collegestudent hat gemeinsam mit einigen anderen den Naruto-Run vollzogen.

Und wie das Ganze aussah, könnt ihr euch hier nachträglich ansehen:

Gegenüber dem LA Review-Journal gibt der Veranstalter dieser Rennen, Eric Vaughan, zu verstehen, dass er nie zuvor wie Naruto gerannt wäre. Am aktuellen Wochenende sollen zudem noch weitere dieser Wettbewerbe vor Ort folgen. Die Teilnehmer müssen eine kleine Gebühr entrichten. Aber wie oft dies noch passieren wird, weiß er noch nicht:

„Ich weiß nicht. Wir möchten den Naruto-Running-Markt nicht so schnell übersättigen.“

Footage von vor Ort

Doch es gibt noch viele weitere Alienfreunde vor Ort, weshalb nun über sämtliche Quellen das eine oder andere Footage eingetrudelt ist. Ein Video, das ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet, zeigt einen Naruto-Runner in Action, während ABC News 13 gerade ihren Beitrag von Ort dreht:

Andere haben eine Art Demonstration gestartet, die mit dem Wortlaut „sagt uns die Wahrheit“ durch die hiesige Landschaft brüllen:

Wieder andere Besucher möchten, dass die Regierung endlich ET freilässt:

Und hier gibt es noch ein paar Bilder, die die Lage vor Ort aufzeigen: