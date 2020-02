Netflix - You: Dritte Staffel befindet sich bereits in Arbeit

Die Netflix-Serie „You“ geht vielen unter die Haut, kein Wunder, dass die ersten beiden Staffeln gut bei den Zuschauern ankamen. Die zweite Staffel lief erst vor wenigen Wochen an, doch zur Freude der Fans ist die Dritte schon in Arbeit.

Achtung, Spoiler-Gefahr.

Die Netflix-Serie „You“ basiert auf den Büchern „You“ und „Hidden Bodies“ von Caroline Klepnes. Die Geschichte dreht sich um Joe Goldberg, ein Stalker und Serienmörder, der in der ersten Staffel von einer Frau namens Guinevere Beck besessen war. In der zweiten Staffel lernte er Love Quinn kennen, die es, wie sich am Ende herausstellte, selbst faustdick hinter den Ohren hat. Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Wie es aussieht, können sich die Fans die Frage bald selbst beantworten, denn über Twitter verkündet Sera Gamble bereits die laufende Produktion der 3. Staffel:

„Wir haben angefangen, an Staffel 3 zu arbeiten. Ich dachte, ihr möchtet das vielleicht wissen.“

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU — Sera Gamble (@serathegamble) February 7, 2020

Wer ist die geheimnisvolle Frau?

Am Ende der zweiten Staffel zieht Joe mit seiner nun schwangeren Love in eine typische amerikanische Vorstadt. Als er sich im Garten befindet, wirft er einen Blick auf seine Nachbarin. Das ist der Augenblick, in dem man das Gefühl bekommt, er hat bereits das nächste Objekt seiner Begierde gefunden.

Wer diese Frau ist, ist nicht bekannt. Man bekommt auch ihr Gesicht nicht richtig zu sehen – Zeit und Platz also für viele Spekulationen. Während sich die einen das nächste Opfer ausmalen, denken viele, es könnte sich bei der Frau um Joes Mutter handeln. In seiner Kindheit wollte sie mit ihm vor seinem gewalttätigen Vater fliehen, ließ ihn dann aber im Stich.

Welche Theorie wäre für euch am spannendsten? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.