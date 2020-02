Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? KW7

In der 7. Kalenderwoche des Februars 2020 finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom Montag, 10. Februar bis einschließlich Sonntag, den 16. Februar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Mit Dragon Quest verfilmt Netflix die gleichnamige japanische Spielreihe von Square Enix. Der Anime-Film von Regisseur Takashi Yamazaki basiert auf dem MMORPG-Spiel „Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut“. Weiteres Highlight der Woche ist die zweite Staffel des Serienhits Narcos: Mexico mit Diego Luna als Anführer des Guadalajara Drogenkartells. Ihm stellt sich Michael Pena als DEA-Agent entgegen. Zum Serienhit ist ein passendes Videospiel Narcos: Rise of the Cartels für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten Februar neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix Neu im Februar 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Dienstag, 11. Februar

Die Entstehungsgeschichte von ROMA ( Netflix Original )

) Q Ball

Mittwoch, 12. Februar

To All the Boys: P.S. I Still Love You (Netflix Original)

Donnerstag, 13. Februar

Deine Geschichte in Dragon Quest ( Netflix Original )

) Narcos: Mexico: Staffel 2 (Netflix Original)

Freitag, 14. Februar

Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 1 ( Netflix Original )

) Isi & Ossi ( Netflix Original )

) Taj Mahal 1989 (Netflix Original)

Samstag, 15. Februar

A Nightmare on Elm Street

Poseidon

