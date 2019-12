Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? (KW49)

In der 49. Kalenderwoche finden wieder einmal zahlreiche neue Inhalte in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 02. Dezember bis einschließlich Sonntag, den 08. Dezember 2019 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Die erste Adventskerze brennt und viele neue Filme und Serien stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Die Familie steht auch im Mittelpunkt der fünften und letzten Staffel der Serie „Fuller House“, die Fortsetzung zum 1980er Jahre Sitcomhit. Anime-Fans kommen mit neuen Folgen zu „Karakai Jozu no Takagi-san“ auf ihre Kosten, und mit dem vierten Teil „Insidious: The Last Key“ der erfolgreichen Horror-Reihe ist auch etwas gruseliges im Angebot.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten Dezember neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix Neu im Dezember 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 02. Dezember

A Cinderella Story: Christmas Wish

Team Kaylie: Teil 2 ( Netflix Original )

) The Lies Within (Netflix Original)

Dienstag, 03. Dezember

Tiffany Haddish: Black Mitzvah ( Netflix Original )

) The First Temptation of Christ (Netflix Original)

Mittwoch, 04. Dezember

Insidious: The Last Key

Los Briceño: Eine Familie auf Rädern ( Netflix Original )

) Magie für die Menschen: Staffel 2 (Netflix Original)

Donnerstag, 05. Dezember

A Christmas Prince: The Royal Baby ( Netflix Original )

) Apache: The Life of Carlos Tevez ( Netflix Original )

) Weihnachten zu Hause ( Netflix Original )

) V Wars (Netflix Original)

Freitag, 06. Dezember

Astronomy Club: Die Sketch-Show ( Netflix Original )

) Der Auserwählte: Staffel 2 ( Netflix Original )

) Fuller House: Staffel 5 ( Netflix Original )

) Geständnisse eines Mörders ( Netflix Original )

) Karakai Jozu no Takagi-san: Staffel 2 ( Netflix Original )

) Marriage Story ( Netflix Original )

) Spirit – wild und frei: Weihnachts-Spirit ( Netflix Original )

) Triad Princess ( Netflix Original )

) Three Days of Christmas ( Netflix Original )

) Virgin River (Netflix Original)

