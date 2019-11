Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? (KW48)

In der 48. Kalenderwoche finden wieder einmal zahlreiche neue Inhalte in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 25. November bis einschließlich Sonntag, den 1. Dezember 2019 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Besonderes Highlight der Woche ist der neue Mafiafilm „The Irishman“ von Regie-Legende Martin Scorsese (Good Fellas, Gangs of New York) mit Robert De Niro („Der Pate“), Al Pacino („Scarface“), Joe Pesci („GoodFellas“) und vielen weiteren Stars. Der Film handelt von dem Profikiller Frank Sheeran, genannt The Irishman, der im Auftrag der Mafia den US-Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa umlegen soll. Dabei wurden die Hauptdarsteller mit aufwendiger CGI-Technik um einige Jahrzehnte verjüngt.

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Dienstag, 26. November

La Zona Rosa Netflix Original

Mike Birbiglia: The New One Netflix Original

Die Supermonster retten Weihnachten Netflix Original

True: Wünsche im Winter Netflix Original

Mittwoch, 27. November 2019

Der Verbrauchermarkt: Ein kaputtes System Netflix Original

The Irishman Netflix Original

Donnerstag, 28. November

Holiday Rush Netflix Original

John Crist: I Ain't Prayin For That Netflix Original

Levius: Staffel 1

Merry Happy Whatever Netflix Original



Freitag, 29. November

96 Hours - Taken 3 (Extended Cut)

Arctic Dogs Netflix Original

Atlantique Netflix Original

Filme – Das waren unsere Kinojahre Netflix Original

Filme – Chips und Toffel: Staffel 2 Netflix Original

Ich habe meinen Körper verloren Netflix Original

Sugar Rush Christmas Netflix Original

