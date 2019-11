Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? (KW45)

In der 45. Kalenderwoche finden zahlreiche neue Inhalte in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen Überblick der neuen Filme, Serien, Dokus und Anime.

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 04. November bis einschließlich Sonntag, den 10. November 2019 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

In dieser Woche gehen ausschließlich Netflix eigenproduzierte Original Filme und Serien an den Start. Dazu gehört auch die gefeierte Jugendserie „The End of the F***ing World“, die nach zwei Jahren mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird. Auch Fans der „Masters of the Universe“-Reihe erhalten Nachschub. Die animierten Serie „She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen“ kehrt mit einer 4, Staffel zurück nach Etheria.

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 04. November

Der Teufel wohnt nebenan Netflix Original

Dienstag, 05. November

The End of the F***ing World: Staffel 2 Netflix Original

Seth Meyers: Lobby Baby Netflix Original

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 4 Netflix Original

Mittwoch, 06. November

Greenleaf: Staffel 4 Netflix Original

SCAMS Netflix Original

Freitag, 08. November

Busted!: Staffel 2 Netflix Original

Grünes Ei mit Speck Netflix Original

Paradise Beach Netflix Original

Tage wie diese Netflix Original

Samstag. 09. November

Little Things: Staffel 3 Netflix Original

Sonntag, 10. November

Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 5 Netflix Original

