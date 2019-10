Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? (KW42)

In dieser Woche finden zahlreiche neue Inhalte in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen Überblick der neuen Filme, Serien, Dokus und Anime.

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 14. Oktober bis einschließlich Sonntag, den 20. Oktober 2019 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Freuen dürft ihr euch unter anderem auf „John Wick: Kapitel 2“ mit Keanu Reeves in seiner Paraderolle als Auftragskiller auf Rachefeldzug. In der neuen Netflix-Serie „Living with Yourself“ bekommt es Paul Rudd mit seinem lästigen Doppelgänger zu tun, und für Regisseur Steven Soderbergh wird Meryl Streep neben weiteren bekannten Schauspielern zur „Die Geldwäscherei“.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im Oktober neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb eingebunden.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Dienstag, 15. Oktober

Still Alice – Mein Leben ohne Gestern

Mittwoch, 16. Oktober

John Wick: Kapitel 2

Ghosts of Sugar Land Netflix Original

Park Na-rae: Glamour-Warnung Netflix Original

Donnerstag, 17. Oktober

The Unlisted Netflix Original

Freitag, 18. Oktober