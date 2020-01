Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? KW4

© Netflix - „Chilling Adventures of Sabrina“

© Netflix - „Chilling Adventures of Sabrina“

In der 4. Kalenderwoche im Januar 2020 finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom Montag, 20. Januar bis einschließlich Sonntag, den 26. Januar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Serienfans dürfen sich auf Nachschub für die düstere Serie „Chilling Adventures of Sabrina“ mit Teil 3 freuen, und in der neuen Mystery-Serie October Faction lernen wir eine recht ungewöhnliche Familie von Hexern und Monsterjägern kennen. Gleichzeitig verabschiedet sich in dieser Woche die US-Serie „The Ranch“ mit Ashton Kutcher mit der finalen siebten Staffel.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten Januar neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix Neu im Januar 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Dienstag, 21. Januar

Fortune Feimster: Sweet & Salty (Netflix Original)

Mittwoch, 22. Januar

Pandemie (Netflix Original)

Donnerstag, 23. Januar

Flugmodus ( Netflix Original )

) October Faction ( Netflix Original )

) The Ghost Bride (Netflix Original)

Freitag, 24. Januar

A Sun ( Netflix Original )

) Chilling Adventures of Sabrina: Teil 3 ( Netflix Original )

) Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich ( Netflix Original )

) The Ranch: Die finale Staffel ( Netflix Original )

) Verstecken ist vergebens (Netflix Original)

Sonntag, 26. Januar

Vir Das: For India (Netflix Original)

Netflix Diese Filme und Serien verschwinden im Januar 2020 aus dem Programm