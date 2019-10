Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche?

In dieser 44. Kalenderwoche finden zahlreiche neue Inhalte in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen Überblick der neuen Filme, Serien, Dokus und Anime.

Zu Beginn des Monats November gibt es wieder eine Menge Nachschub: Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 28. Oktober bis einschließlich Sonntag, den 03. November 2019 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Mit der Serie „Wir sind die Welle“ geht eine weitere deutsche Produktion an den Start, frei nach dem Kinofilm „Die Welle“ mit Jürgen Vogel und der gleichnamigen Buchvorlage. Darüber hinaus geht die Serie „The End of the F***ing World“ mit einer weiteren Staffel weiter und der historische Film „The King“ nach William Shakespeare führt uns zurück in die Ritterzeit, mit Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson und Ben Mendelsohn ist er prominent besetzt. Doch zuvor wird es an Halloween wieder gruselig. Mangels neuer Horrorfilme bietet das umfangreiche Angebot von Netflix dennoch für jeden etwas.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im November neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix Neu im November 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 28. Oktober

Eine 3-minütige Umarmung Netflix Original

Eine japanische Sumoringerin Netflix Original

Dienstag, 29. Oktober

All Saints

Arsenio Hall: Smart & Classy Netflix Original

Mittwoch, 30. Oktober

Die Wurzeln des Geschmacks: Yunnan Netflix Original

Flatliners

Pose: Staffel 2 Netflix Original

Donnerstag, 31. Oktober

Kengan Ashura: Teil 2 Netflix Original

Nowhere Man Netflix Original

Freitag, 01. November

American Son Netflix Original

Atypical: Staffel 3 Netflix Original

Death Parade: Staffel 1

Der Mann ohne Gravitation Netflix Original

Erlöse uns von dem Bösen

Fire in Paradise Netflix Original

Girls' Last Tour: Staffel 1

Goblin Slayer: Staffel 1

Hache Netflix Original

Haikyu!!: Staffel 2

Hello Ninja Netflix Original

Is This a Zombie?

K: Seven Stories 1 - 3

Kleo und Lukas: Staffel 1

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

Lego Friends – Freundinnen auf Mission: Staffel 2

Modern Family: Staffel 9

My Little Pony – Freundschaft ist Magie: Das beste Geschenk

Queer Eye: We're in Japan! Netflix Original

The Eccentric Family: Staffel 1

The King Netflix Original

Toradora!: Staffel 1

True: Die große Apfelernte Netflix Original

Weihnachten in der Wildnis Netflix Original

Wir sind die Welle Netflix Original

Why Him?

Yu-Gi-Oh! Der Film

Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time

