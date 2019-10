Netflix - Umfrage ergibt, auf welchem Gerät die Deutschen am meisten streamen

Wo streamt ihr eigentlich am liebsten Netflix? Eine Umfrage der ARD/ZDF Onlinestudie klärt auf, wie und worüber wir Deutschen täglich unser Programm laufen lassen.

Deutschland ist im Streaming-Fieber, das wissen wir schon seit einigen Jahren. Doch mit welchen Geräten streamt die Mehrheit der Bevölkerung und hat sich in den letzten Jahren etwas an unserem Konsumverhalten geändert? Eine Studie der ARD/ZDF hat sich diesem Thema angenommen und klärt auf.

Deutschland und Netflix

Im Rahmen einer Onlinestudie des ARD/ZDF wurde festgestellt, mit welchen Geräten die deutschen Streaming-Nutzer auf ihr Abonnement zugreifen. Von der Statista bildlich dargestellt, erhebt sich, dass 54 Prozent der deutschen Netflix-Zuschauer am liebsten auf einem TV-Gerät Serien und Filme schauen.

10 Prozent benutzen Netflix laut Studie auf einem Smartphone oder Tablet, während ebenfalls 10 Prozent über Laptop oder PC streamen. Somit lässt sich erschließen, dass die Bevölkerung trotz des veränderten Fernseh-Konsumverhaltens in den letzten Jahren präferiert von Zuhause aus ihre Serien und Filme schaut. Anders ist es mit YouTube: Hier verwenden 54 Prozent der Menschen das Smartphone, um auf die neusten Inhalte der Videoplattform zuzugreifen.

Mehr Mediennutzung

Allgemein gibt es eine Veränderung im deutschen Medienkonsum, denn insgesamt verbringen die Menschen in unserem Land rund 87 Minuten pro Tag mit medialen Inhalten im Internet. Das sind bereits fünf Minuten mehr als noch im Jahre 2018. Gründe hierfür liegen laut Umfrage in Bereichen des Video- und Musikstreamings, aber auch in der erhöhten Nutzung von Nachrichten-, Radio- und Textportalen.

Laut der ARD/ZDF-Studie konsumieren die Deutschen Medien allgemein hauptsächlich über das Fernsehgerät (95 Prozent), auf Platz zwei liegt das Smartphone (83 Prozent). Bei jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren ist es allerdings genau umgekehrt: Hier nutzen ganze 100 Prozent ein Smartphone und 87 Prozent ein TV-Gerät.

Im Bereich Social Media ergibt die Umfrage, dass Apps wie WhatsApp, Facebook und Instagram bei jungen Menschen am häufigsten verwendet werden, ebenso wie Snapchat, Twitch und Twitter.

Im Bereich Social Media ergibt die Umfrage, dass Apps wie WhatsApp, Facebook und Instagram bei jungen Menschen am häufigsten verwendet werden, ebenso wie Snapchat, Twitch und Twitter.