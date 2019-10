Netflix - Umfrage ergibt: 75 Prozent der Netflix-Abonennten wollen nicht zur Konkurrenz wechseln

Im Krieg der Streaming-Dienste gibt es gute Nachrichten für Netflix. Laut einer Umfrage sind 75 Prozent der Abonennten nicht interessiert an einem Wechsel zu den Konkurrenten Disney Plus und Apple TV Plus.

Netflix und Co. müssen sich warm anziehen, denn mit dem näherkommenden Launch von Disney Plus und Apple TV Plus geht der Kampf der Streaming-Dienste in die nächste Runde. Dabei sollte Netflix nach Aktien-Analysen bislang als Verlierer ausgehen. Eine neue Umfrage von Piper Jaffray widerspricht dieser Aussage jedoch.

Netflix Space Force: Neue Serie von The Office-Machern mit Steve Carell angekündigt

Netflix gegen den Rest

Netflix hat es momentan nicht einfach. Seit diesem Sommer wurde immer wieder berichtet, dass die Aktie des Streaming-Services um circa 30 Prozent eingebrochen sei. Weiterhin werden in wenigen Wochen Disney Plus und Apple TV Plus ins Rennen gehen, was Netflix erneut einiges an Abonennten kosten könnte.

Doch die Firma Piper Jaffray ist anderer Meinung. Wie CNBC berichtet, sollen laut deren Umfrage 75 Prozent der Netflix-Abonennten nicht bereit sein, zur kommenden Konkurrenz zu wechseln. Dabei befragte die Firma rund 1500 Netflix-Abonennten. Ganze 72 Prozent haben kein Interesse an Disney Plus und sogar 77 Prozent der Befragten haben nicht vor, Apple TV Plus auszuprobieren.

Netflix Oktober 2019: Diese Filme und Serien werden aus dem Programm entfernt

Weiterhin bekräftigten die restlichen 25 Prozent, dass sie Netflix nicht den Rücken kehren würden, sondern mehrere Dienste parallel nutzen wollen. Somit soll sich Netflix in Sachen Kundenverlust keine Sorgen machen. Jedoch gehen viele Finanzanalytiker davon aus, dass es trotzdem indirekte Folgen für Netflix durch die neuen Konkurrenten geben wird.

Dabei sprechen Experten von einem möglichen Anstieg der Kosten für die Lizenzierung neuer Inhalte, was wiederum Auswirkungen auf den Preis des monatlichen Abos haben könnte. Welche realen Konsequenzen der Launch von Apple TV Plus und Disney Plus haben wird, können wir wahrscheinlich erst in wenigen Monaten sagen.