Netflix - Umfrage bestätigt: Streaming-Dienst hilft Jugendlichen beim Erlernen von Englisch!

Nach einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung sollen jugendliche Schüler durch den Gebrauch von Streaming-Diensten wie Netflix ihre Englischkenntnisse verbessern.

Schaut ihr eure Serien und Filme in der Originalsprache? Wenn nicht, dann solltet ihr das vielleicht tun! Laut einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung helfen Streaming-Anbieter wie Netflix, die ihre Serien und Filme auch auf Englisch zur Verfügung stellen, beim Erlernen der Fremdsprache. Vor allem bei Schülern soll der Streaming-Trend die Englischnote verbessern.

Bessere Noten durch Netflix

Deutschland ist eines der synchronstärksten Länder der Welt. Fast ausschließlich jede Serie und jeder Film wird mit einer übersetzten Tonspur fürs Kino und Fernsehen unterlegt, die das Schauen einfacher gestalten soll. Doch solch eine Synchronisation ist nicht überall die Norm wie zum Beispiel in den Niederlanden und einigen skandinavischen Ländern, wo die Vertonung meist nur für Kinderfilme vorgenommen wird.

Das hat laut Statistik einige Auswirkungen auf die Englischkenntnisse der Bevölkerung, die durch das Konsumieren von Medien in ihren Originalsprachen um einiges besser abschneidet als in anderen europäischen Ländern. Laut einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung könnte das jedoch bald Geschichte sein, da Streaming-Dienste wie Netflix und Co. das Angebot für mehrsprachige Serien immer mehr vergrößern.

Die Studie befragte 1046 Eltern und jeweils eines ihrer Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren. Insgesamt 84 Prozent der befragten Kinder sind der Meinung, dass englischsprachiges Fernsehen ihnen dabei hilft, die Sprache besser zu erlernen. Vor allem in Haushalten mit Pay-TV Sendern wie Netflix und Co. lagen die Prozentsätze besserer Englischnoten höher als in Familien, die nur deutschsprachiges Fernsehen konsumieren.

26 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen gaben weiterhin an, Unterhaltungen auf Englisch führen zu können, da sie Serien auf Netflix oftmals in Englisch anschauen. Bei Kinder aus Haushalten ohne Netflix liegt die Zahl bei nur 17 Prozent.

Wie sieht es bei euch aus? Schaut ihr eure Serien und Filme auf Netflix in Originalsprache, und hat es euch beim Erlernen von Sprachen geholfen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!