Netflix - Über 50 Serien und Filme verschwinden im März

Zum Ende des Monats hin werden über 50 Serien und Filme aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im März 2019 entfernt Netflix unter anderem Filme wie Schindlers Liste, Inside Man und Elizabeth aus dem Angebot.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in diesem Monat aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch im März auf Netflix verfügbar:

Parrot Heads - 03. März 2019

- 03. März 2019 Schindlers Liste - 07. März 2019

- 07. März 2019 The Breakfast Club - 07. März 2019

- 07. März 2019 Inside Man - 07. März 2019

- 07. März 2019 Kahaani - 07. März 2019

- 07. März 2019 Elizabeth - 07. März 2019

- 07. März 2019 Ein ausgekochtes Schlitzohr - 07. März 2019

- 07. März 2019 Psycho II - 07. März 2019

- 07. März 2019 Miami Vice - 07. März 2019

- 07. März 2019 Lockup - 08. März 2019

- 08. März 2019 Zenne Dancer - 09. März 2019

- 09. März 2019 Gallipoli - 09. März 2019

- 09. März 2019 Limonata - 09. März 2019

- 09. März 2019 Çekmeceler - 09. März 2019

- 09. März 2019 Güneşi Gördüm – Ich habe die Sonne gesehen - 09. März 2019

- 09. März 2019 Labirent - 09. März 2019

- 09. März 2019 Beynelmilel - 09. März 2019

- 09. März 2019 Neseli Hayat - 09. März 2019

- 09. März 2019 The Plane Tree - 09. März 2019

- 09. März 2019 The Voice Inside - 09. März 2019

- 09. März 2019 Recep İvedik - 09. März 2019

- 09. März 2019 Recep İvedik 2 - 09. März 2019

- 09. März 2019 Recep İvedik 3 - 09. März 2019

- 09. März 2019 Recep İvedik 4 - 09. März 2019

- 09. März 2019 Erkekler - 09. März 2019

- 09. März 2019 Celal ile Ceren - 09. März 2019

- 09. März 2019 Osman Pazarlama - 09. März 2019

- 09. März 2019 Fresh Meat - 28. März 2019

- 28. März 2019 Planet Erde - 30. März 2019

- 30. März 2019 Eisige Welten - 30. März 2019

- 30. März 2019 Life - Das Wunder Leben - 30. März 2019

- 30. März 2019 House of Card - 30. März 2019

- 30. März 2019 Auschwitz - Die Täter. Die Opfer. Die Hintergründe - 30. März 2019

- 30. März 2019 Unbekanntes Afrika - 30. März 2019

- 30. März 2019 Unser blauer Planet - 30. März 2019

- 30. März 2019 Happy Valley - In einer kleinen Stadt - 30. März 2019

- 30. März 2019 Doctor Who - 30. März 2019

- 30. März 2019 Misfits - 30. März 2019

- 30. März 2019 Hatfields & McCoys - 30. März 2019

- 30. März 2019 Call the Midwife - 30. März 2019

- 30. März 2019 Die Musketiere - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Real Ghostbusters - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Paradise - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Client List - 30. März 2019

- 30. März 2019 Alexander der Große - 31. März 2019

- 31. März 2019 Cowboy Bebop - 31. März 2019

- 31. März 2019 Ägypten: Geburt einer Großmacht - 31. März 2019

- 31. März 2019 2057 - Update: Die Welt in 50 Jahren - 31. März 2019

- 31. März 2019 Geheimnisse des Dritten Reichs - 31. März 2019

- 31. März 2019 Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - 31. März 2019

- 31. März 2019 Peppa Wutz - 31. März 2019

- 31. März 2019 Pokémon die Serie: XY - 31. März 2019

- 31. März 2019 Glücksbärchies: Willkommen im Wolkenland - 31. März 2019

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

