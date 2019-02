Netflix - Über 32 Prozent Einbruch während des Super Bowls

Der Video-on-Demand-Streaming-Dienst Netflix verbucht einen nennenswerten Einbruch in der Nacht des großen Super Bowls LIII. Ganze 32 Prozent weniger schauten zu dieser Zeit zu. Netflix nimmt das Ganze mit Humor und teilt Tier-GIFs.

Während sich die sportbegeisterten Fans in den USA in der vergangenen Nacht am Super Bowl LIII erfreuten, sah es bei den User-Zahlen von Netflix eher schlecht als recht aus. Über 32 Prozent Einbruch verbuchte der VoD-Gigant im Vergleich zu einem regulären Sonntag. Auf Social Media zeigen sich die Verantwortlichen wie gewohnt von der scherzhaften Seite.

Zuschauereinbruch wegen Super Bowl

So schreibt Netflix auf dem offiziellen Twitter-Account von Amerika, dass alle, die normalerweise helfen, diese Seite zum Laufen zu bringen, beschäftigt sind mit Sportschauen.

"[...] und sie haben mir gesagt, dass ich 'es handhaben' soll, alsoooo poste ich die ganze Nacht Tier-GIFs von #OurPlanet."

Weiter schreibt der Verantwortliche, dass das Ding mit dem Super Bowl eine große Sache sei. Rund 32 Prozent weniger Zuschauer in den USA seien im Vergleich zu einem regulären Sonntag aktiv.

Im letzten Jahr haben sie den Super Bowl als Werbeplattform verwendet. Einige werden sich wahrscheinlich an die Ankündigung zu Cloverfield Paradox erinnern, dem neuesten Film zur Cloverfield-Reihe, der dann umgehend nach dem Spiel auf Netflix freigeschaltet wurde.

Ein kleverer Schachzug, denn im Anschluss des Spiels sind viele User nach Netflix gewechselt, um sich den Film anzusehen. In diesem Jahr gab es nur einen Trailer zu Our Planet, doch der Start ist hier erst für April 2019 vorgesehen.