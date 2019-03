Netflix - Über 100 Filme und Serien verschwinden Ende des Monats

Am Ende des Monats März wegen über 100 Serien und Filme aus dem Programm von Netflix gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Ende März 2019 entfernt Netflix unter anderem Filme wie „Rogue One: A Star Wars Story“, „The Last House on the Left“ und „Die Musketiere“ aus dem Angebot.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im April 2019 findet ihr übrigens hier:

Netflix Neu im April 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur wenige Tage auf Netflix verfügbar:

Rogue One: A Star Wars Story - 25. März 2019

- 25. März 2019 Serenity - Flucht in neue Welten - 27. März 2019

- 27. März 2019 Coraline - 27. März 2019

- 27. März 2019 Southpaw - 27. März 2019

- 27. März 2019 The Last House on the Left - 27. März 2019

- 27. März 2019 Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt - 27. März 2019

- 27. März 2019 The Thing - 27. März 2019

- 27. März 2019 Rubbeldiekatz - 27. März 2019

- 27. März 2019 Fresh Meat - 28. März 2019

- 28. März 2019 Krrish, der Sternenheld - 29. März 2019

- 29. März 2019 Zwei Herzen für Rani - 29. März 2019

- 29. März 2019 Azhar - 29. März 2019

- 29. März 2019 Ranggrezz - 29. März 2019

- 29. März 2019 Chandni Bar - 29. März 2019

- 29. März 2019 Yalma Pagla Deewana - 29. März 2019

- 29. März 2019 Hate Story - 29. März 2019

- 29. März 2019 Krrish 3 - 29. März 2019

- 29. März 2019 Horror Story - 29. März 2019

- 29. März 2019 Planet Erde - 30. März 2019

- 30. März 2019 Eisige Welten - 30. März 2019

- 30. März 2019 Life - Das Wunder Leben - 30. März 2019

- 30. März 2019 House of Card - 30. März 2019

- 30. März 2019 Auschwitz - Die Täter. Die Opfer. Die Hintergründe - 30. März 2019

- 30. März 2019 Unbekanntes Afrika - 30. März 2019

- 30. März 2019 Unser blauer Planet - 30. März 2019

- 30. März 2019 Happy Valley - In einer kleinen Stadt - 30. März 2019

- 30. März 2019 Inside Job - 30. März 2019

- 30. März 2019 Zeit des Erwachens - 30. März 2019

- 30. März 2019 Avicii: True Stories - 30. März 2019

- 30. März 2019 Doctor Who - 30. März 2019

- 30. März 2019 Misfits - 30. März 2019

- 30. März 2019 Hiroshima - 30. März 2019

- 30. März 2019 Hatfields & McCoys - 30. März 2019

- 30. März 2019 Call the Midwife - 30. März 2019

- 30. März 2019 Die Musketiere - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Real Ghostbusters - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Paradise - 30. März 2019

- 30. März 2019 Daft Punk Unchained - 30. März 2019

- 30. März 2019 Arthur Weihnachtsmann - 30. März 2019

- 30. März 2019 Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made of - 30. März 2019

- 30. März 2019 Stiefbrüder - 30. März 2019

- 30. März 2019 Nick und Norah - Soundtrack einer Nacht - 30. März 2019

- 30. März 2019 Punisher: War Zone - 30. März 2019

- 30. März 2019 The Client List - 30. März 2019

- 30. März 2019 Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum - 30. März 2019

- 30. März 2019 Blue Lagoon: Rettungslos verliebt - 30. März 2019

- 30. März 2019 Kuck mal, wer da spricht! - 30. März 2019

- 30. März 2019 Steve Jobs - 30. März 2019

- 30. März 2019 Bonnie & Clyde: Justified - 30. März 2019

- 30. März 2019 Alexander der Große - 31. März 2019

- 31. März 2019 Cowboy Bebop - 31. März 2019

- 31. März 2019 Marvel's The Avengers - 31. März 2019

- 31. März 2019 Tower - 31. März 2019

- 31. März 2019 Was vom Tage übrig blieb - 31. März 2019

- 31. März 2019 Stolz und Vorurteil - 31. März 2019

- 31. März 2019 Die Fliege - 31. März 2019

- 31. März 2019 Pet Fooled - 31. März 2019

- 31. März 2019 Accidental Courtesy: Daryl Davis, Race & America - 31. März 2019

- 31. März 2019 Leaving Las Vegas - 31. März 2019

- 31. März 2019 Der schmale Grat - 31. März 2019

- 31. März 2019 Sieben Leben - 31. März 2019

- 31. März 2019 The Birth of Saké - 31. März 2019

- 31. März 2019 Among the Believers - 31. März 2019

- 31. März 2019 Die schrillen Vier auf Achse - 31. März 2019

- 31. März 2019 Layer Cake - 31. März 2019

- 31. März 2019 127 Hours - 31. März 2019

- 31. März 2019 The Testimony - 31. März 2019

- 31. März 2019 Ägypten: Geburt einer Großmacht - 31. März 2019

- 31. März 2019 Larry Flynt - Die nackte Wahrheit - 31. März 2019

- 31. März 2019 Bruce Springsteen: Springsteen & I - 31. März 2019

- 31. März 2019 Pumping Iron - 31. März 2019

31. März 2019 Underworld: Evolution - 31. März 2019

31. März 2019 Thor - 31. März 2019

31. März 2019 Lucha Mexico - 31. März 2019

31. März 2019 Rent - 31. März 2019

31. März 2019 Thor - The Dark Kingdom - 31. März 2019

- 31. März 2019 Die Maske des Zorro - 31. März 2019

- 31. März 2019 Hitch - Der Date Doktor - 31. März 2019

- 31. März 2019 Captain America: The First Avenger - 31. März 2019

- 31. März 2019 Liebe hat zwei Gesichter - 31. März 2019

- 31. März 2019 Voll auf die Nüsse - 31. März 2019

- 31. März 2019 The International - 31. März 2019

- 31. März 2019 Get Smart - 31. März 2019

- 31. März 2019 Merantau - Meister des Silat - 31. März 2019

- 31. März 2019 Fresh Dressed - 31. März 2019

- 31. März 2019 Next Friday - 31. März 2019

- 31. März 2019 30 über Nacht - 31. März 2019

- 31. März 2019 Spanglish - 31. März 2019

- 31. März 2019 Brillianten und Kakerlaken - 31. März 2019

- 31. März 2019 2057 - Update: Die Welt in 50 Jahren - 31. März 2019

- 31. März 2019 Kein Mittel gegen Liebe - 31. März 2019

- 31. März 2019 Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa - 31. März 2019

- 31. März 2019 Shelter - 31. März 2019

- 31. März 2019 Geheimnisse des Dritten Reichs - 31. März 2019

- 31. März 2019 All Work All Play: Pursuit of eSports Glory Live - 31. März 2019

- 31. März 2019 Die unglaubliche Geschichte der Ariana - 31. März 2019

- 31. März 2019 Maximum Risk - 31. März 2019

- 31. März 2019 Düstere Legenden - 31. März 2019

- 31. März 2019 Van Helsing - 31. März 2019

- 31. März 2019 Peppa Wutz - 31. März 2019

- 31. März 2019 Das Schwiegermonster - 31. März 2019

- 31. März 2019 Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - 31. März 2019

- 31. März 2019 Stomp the Yard - 31. März 2019

- 31. März 2019 Das Gesicht der Wahrheit - 31. März 2019

- 31. März 2019 Rückkehr zur blauen Lagune - 31. März 2019

- 31. März 2019 Pokémon die Serie: XY - 31. März 2019

- 31. März 2019 Glücksbärchies: Willkommen im Wolkenland - 31. März 2019

- 31. März 2019 Addicted to Sexting - 31. März 2019

- 31. März 2019 Hellions - 31. März 2019

- 31. März 2019 Baby Geniuses - 31. März 2019

- 31. März 2019 The Search for Hitler's Bomb - 31. März 2019

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Netflix Order 66 initiiert, die Jedi werden ausradiert: The Clone Wars verlässt die Streaming-Plattform

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.