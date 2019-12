Netflix - Über 100 Filme und Serien verschwinden am Ende des Jahres aus dem Programm

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Dezember 2019 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Dezember 2019 entfernt Netflix Inhalte wie „Occupied – Die Besatzung“, „Der ultimative Spider-Man“ und „Darker than Black“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Dezember 2019 auf Netflix verfügbar:

Darker than Black – 9. Dezember 2019

– 9. Dezember 2019 Daugthers of the Dust – 10. Dezeber

– 10. Dezeber Schlemmen mit Gérard Depardieu – 11. Dezember 2019

– 11. Dezember 2019 Willkommen in Gravity Falls – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Die Avengers - Die mächtigsten Helden der Welt – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Phineas und Ferb – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 S3 - Stark, schnell, schlau – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Mickey Maus Wunderhaus – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Soy Luna – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Merlin – Die Neuen Abenteuer – 12. Dezember 2019

– 12. Dezember 2019 Daemonium – 19. Dezember 2019

– 19. Dezember 2019 Norman – 20. Dezember 2019

– 20. Dezember 2019 Conni & Co. 2 – 20. Dezember 2019

– 20. Dezember 2019 Wovon träumt das Internet? – 21. Dezember 2019

– 21. Dezember 2019 When Hari Got Married – 24. Dezember 2019

– 24. Dezember 2019 Ein Engel für Angel Falls – 24. Dezember 2019

– 24. Dezember 2019 Occupied – Die Besatzung – 25. Dezember 2019

– 25. Dezember 2019 The Real Fooball Factories – 28. Dezember 2019

– 28. Dezember 2019 Cyber Case – 29. Dezember 2019

– 29. Dezember 2019 Caught – 29. Dezember 2019

– 29. Dezember 2019 The Suicide Note – 29. Dezember 2019

– 29. Dezember 2019 Born Strong – 30. Dezember 2019

– 30. Dezember 2019 Democrats – 30. Dezember 2019

– 30. Dezember 2019 Geronimo Stilton – 30. Dezember 2019

– 30. Dezember 2019 How to Be Single – 30. Dezember 2019

– 30. Dezember 2019 Pulp Fiction – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 AlphaGo – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Junge im gestreiften Pyjama – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Drachenzähmen leicht gemacht – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Red vs. Blue – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Maschinist – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Lost Highway – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Serenity – Flucht in neue Welten – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 American Psycho – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Knochenmann – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Die Abenteuer von Figaro Pho – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Radiopetti – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Taste the Waste – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Jenseits von Afrika – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Kung Fu Panda – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Die Hüter des Lichts – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Le nez – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Erin Brockovich – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Das ewige Leben – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 American Graffiti – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Wonder Woman – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Kung Fu Panda 2 – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 The Backyardigans – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Flight – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Zero Dark Thirty – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Wie man leben soll – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Rock my Heart – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Megamind – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Merida – Legende der Highlands – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der ultimative Spider-Man – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Pitch Perfect – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Paradies: Glaube – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Türkisch für Anfänger – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Madagascar – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Orphan – Das Waisenkind – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Plan – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Paradies: Liebe – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Non-Stop – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Contact High – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Mala – Ihr Recht auf Bildung – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Sea of Love – Melodie des Todes – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Unknown Identity – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Brautalarm – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Madagascar 3 – Flucht durch Europa – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Geschenkt ist noch zu teuer – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Ab durch die Hecke – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Wanted – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Green Zone – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Paradies: Hoffnung – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 My Big Fat Greek Wedding – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Tränen der Sonne – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Madagascar 2 – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Wenn Liebe so einfach wäre – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Tyler Perry's The Single Moms Club – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Odd Squad – Junge Agenten retten die Welt – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Hotel Rock'n Roll – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Not Alone – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Green White Green – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Schätze aus dem Wrack der Unglaublichen – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Blair Witch Project – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Falco – Verdammt, wir leben noch – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der gestiefelte Kater – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Saheb Bibi Golaam – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Flutsch und weg – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Mr. Bean macht Ferien – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Monster vs Aliens – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 The Rat Race – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Die Toten vom Bodensee – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Männertrip – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Mama – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 To Be a Miss – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Das siebte Zeichen – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Van Helsing – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Hurrican Bianca – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Große Haie – Kleine Fische – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Bee Movie – Das Honigkomplott – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Beyblade: Metal Fusion – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Mundo Bita – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Acrimony – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Nacktschmecken – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Murder Party – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Was passiert, wenn's passiert ist – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 The Arbitration – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewitchen – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Running Wild – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Serena – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Mr. Rock'n Roll: The Alan Freed Story – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Bakugan: Spieler des Schicksals – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Atemlos – Gefährliche Wahrheit – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Functional Fitness – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 All Inclusive – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Bad Fucking – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Schatten des Fremden – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Plötzlich Türke – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 Der Island-Krimi – 31. Dezember 2019

– 31. Dezember 2019 The Unborn – 31. Dezember 2019

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

