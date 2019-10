Netflix - Trailer stellt neue Anime-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045 vor

Netflix kündigt für nächstes Jahr einen neuen Anime zum beliebten Franchise „Ghost in the Shell“ an. Ein erster Trailer stellt die neue Serie mit Major Motoko Kusanagi der Sektion 9 im komplett neuem Stil vor.

Der Kult-Manga „Ghost in the Shell“ von Masamune Shirow wird mit einer neuen Anime-Serie fortgesetzt. Nach der eher enttäuschenden Hollywood-Verfilmung mit Scarlett Johansson („Avengers: Endgame“) als Major legt nun Netflix nach und kündigt für nächstes Jahr eine neue Anime-Serie namens Ghost in the Shell: SAC_2045 an.

Fans dürfen sich auf eine direkte Fortsetzung der beliebten Anime-Serie „Stand Alone Complex“ freuen. Geplant sind schon jetzt zwei Staffeln mit jeweils 12 Episoden. Die Handlung beginnt im Jahr 2045 und handelt vom weltweiten Zusammenbruch des Kapitalismus, in dem eine japanische Eliteeinheit eine geheime Cyber-Missionen durchführt.

Nachfolger von Stand Alone Complex im neuen Stil

Umgesetzt wird sie von den beiden Regisseuren Kenji Kamiyama („Stand Alone Complex“) und Shinji Aramaki („Appleseed“) für das japanische Studio Production I.G. Die zeichnen sich bereits für den Kult-Anime von Mamoru Oshii aus dem Jahr 1995 verantwortlich, sowie den vielen Nachfolgeproduktionen als Serie oder Film.

Netflix Neue Kooperationen und Anime-Produktionen angekündigt

Die neue Anime-Serie „Ghost in the Shell: SAC_2045“ wurde vom Design her ein wenig überarbeitet und kommt im modernen Stil daher. Gedreht wurde sie komplett im 3D CG, eine neue und recht aufwendige Technik, die vereinzelt schon in diversen Manga-Verfilmungen und Videospielen Anwendung fand.

Eine kleine Vorschau auf die Serie liefert der eben veröffentlichte erste Trailer mit der aus dem Manga bekannten Figur Motoko Kusanagi, Major der Sektion 9.