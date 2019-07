Netflix - Suizid-Szenen wurde aus der 1. Staffel herausgeschnitten

Die beliebte Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ („13 Reasons Why“) erzählt die Geschichte des jungen Mädchens Hannah Baker (Katherine Langford), die Suizid begeht. Auf sieben Audiokassetten, die zwei Wochen nach dem tragischen Vorfall auftauchen, nennt Hannah 13 Gründe für ihren Selbstmord und Personen aus ihrem Umfeld, die eine Mitschuld daran tragen.

Erst vor kurzem berichteten wir darüber, dass die Serie laut einer amerikanischen Studie eine erhöhte Rate an Selbstmorden bei Jugendlichen hervorgerufen haben soll.

Netflix Studie behauptet, Serie des Streaming-Dienstes sei Schuld an erhöhter Selbstmordrate

Nun hat Netflix entsprechend reagiert und die ausführliche Suizid-Szene der Protagonistin nachträglich aus der 1. Staffel entfernt – nur wenige Wochen vor Erscheinen der 3. Staffel.

Es gab zwar zu Beginn der Episode bereits einen Hinweis drauf, dass der nachfolgende Inhalt nicht für ein jüngeres Publikum geeignet ist, trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen erst jetzt, nach rund zwei Jahren, zu diesem Schritt.

Auf Twitter veröffentlichte Netflix ein Statement und erklärte darin, dass die Entfernung der umstrittenen Szene auf Anraten eines Medienexperten geschehen sei. Serienschöpfer Brian Yorkey war mit der Entscheidung von Netflix einverstanden.

