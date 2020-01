Netflix - Streamingdienst sichert sich Rechte an 21 Animationsfilmen von Studio Ghibli

Sehr gute Nachrichten für alle Anime-Fans: Netflix gab vor kurzem auf Twitter bekannt, dass sich der Streamingdienst die Rechte an insgesamt 21 Filmen des bekannten japanischen Zeichentrickfilmstudios Studio Ghibli sichern konnte.

From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix.



We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1