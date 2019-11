Netflix - Streaming-Dienst verliert mit geteilten Passwörtern jährlich Milliarden-Dollar Einnahmen

Für den Streaming-Dienst stellt die widerrechtliche Weitergabe der Passwörter ihrer Kunden ein gigantisches Problem dar. Nach einer aktuellen Studie verliert allein Netflix deshalb über 1,5 Milliarden Dollar Einnahmen pro Jahr. Nach einer Lösung wird bereits gesucht.

Der Streaming-Dienst Netflix gehört mit über 150 Millionen Nutzern zum derzeit größten Anbieter im heiß umkämpften Markt. Neben Konkurrent Amazon Prime drängen in Kürze weitere Schwergewichte wie Disney Plus, Apple TV+ und Warners HBO Max auf den Markt.

Ob nun Konkurrent oder nicht, alle müssen sich einem immer größeren Problem stellen: Die widerrechtliche Weitergabe der Passwörter ihrer Kunden. Dabei geht es weniger um Diebstahl, sondern vielmehr um ihre Kunden selbst, die beispielsweise ihren Netflix-Account großzügig mit Freunden und Bekannten teilen.

Einer neuen Studie zufolge verliert allein Markführer Netflix deswegen rund 135 Millionen Dollar pro Monat, aufs Jahr hochgerechnet sind das satte 1,62 Milliarden Dollar pro Jahr. Demnach teilen fast 10 Prozent der Netflix-Kunden, das sind etwa 13,7 Millionen Nutzer, ihren Zugang mit Familie und Freunden.

Für den Streaming-Dienst ist dieser immense Ausfall an Einnahmen über kurz oder lang nicht akzeptabel. Netflix-Produktionschef Greg Peters bestätigte US-Berichten nach, dass man bereits mit Hochdruck an einer Lösung arbeitete, die jedoch nicht zum Schaden ihrer Kunden werden ausfallen soll. Noch ist unklar, wie das in der Praxis aussehen wird.

Schon jetzt bietet Netflix und weitere Anbieter die Möglichkeit, auf legale Weise ihren Account mit mehreren Familienmitgliedern zu teilen. Diesen Service soll es auch in Zukunft weiterhin geben.

