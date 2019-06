Netflix - Der Streaming-Anbieter stürmt den Videospielmarkt

Der Streaming-Markt schrumpft für Netflix und übt erheblichen Druck auf den Dienst aus. Daher setzt das Unternehmen künftig auf die Spielebranche.

Noch ist Netflix der Platzhirsch auf dem Streaming-Markt, doch mittlerweile gibt es zahlreiche andere Unternehmen, die mit ihren eigenen Videodiensten künftig einige Zuschauer für sich gewinnen werden. Es wird Zeit für Netflix die Fühler auszustrecken und sich ein weiteres Standbein zu suchen, um auf lange Sicht überleben zu können.

Netflix George Clooneys erster Netflix-Film spielt in einer postapokalyptischen Welt

Das US-Unternehmen peilt dafür nun den Videospielmarkt an und hofft so auf mehr Bildschirmzeit. Die ersten Spiele stehen sogar bereits in den Startlöchern. In den kommenden Monaten soll das Rollenspiel „The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics“ erscheinen und Spiele zu Stranger Things sind ebenso in Arbeit.

© Netflix / The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Konkurrenten ausstechen

Sollte der Konzern mit seiner Idee erfolgreich sein, bedeutet das große Einnahmen für das Unternehmen. Vorher gilt es aber noch Konkurrenten auszustechen. In einem Brief an die Shareholder heißt es, das Unternehmen konkurriere mit Fortnite mehr als mit HBO und man verliere dadurch wertvolle Kunden. Während Netflix weltweit rund 150 Millionen zahlende Nutzer hat, sind es bei „Fortnite“ etwa 250 Millionen, von denen ein Drittel regelmäßig spielt.

Nun heißt es also, sich auf dem Videospielmarkt einen Namen zu machen. Welche Formen dies in Zukunft noch annehmen wird, bleibt abzuwarten. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, Netflix hat eine Chance auf dem Markt? Schreibt uns eure Meinung gern unterhalb in die Kommentare.