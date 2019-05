Netflix - Streaming-Anbieter plant offenbar große Enthüllung auf der E3

Wie wir schon wissen, ist Netflix gerade damit beschäftigt, im Gaming-Sektor Fuß zu fassen. Den Anfang macht hier das Spiel zur Serie „Stranger Things“, das bereits am 04. Juli 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen wird. Dem aber nicht genug: Wie aus einem Twitter-Gespräch zwischen den Accounts von Netflix und der E3 hervorgeht, wird es noch mehr zu sehen geben.

So schreibt Netflix, dass sie vielleicht noch ein Panel bräuchten, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Neben dem „Stranger Things“-Spiel gäbe es noch eine weitere Ankündigung, die die Gaming-Freunde weltweit betreffen würde. Das Panel soll den Namen „Eure Lieblingsserien zum Leben erwecken: Die Entwicklung von Netflix Originals zu Videospielen“ heißen.

Of course there’s the upcoming @Stranger_Things game but hmmmmm... there’s definitely more to come! pic.twitter.com/UFBUCAs7Qr