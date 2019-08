Netflix - Spuk in Hill House: Staffel 2 soll noch gruseliger werden

Mike Flanagan, Macher der erfolgreichen Serie „Spuk in Hill House“, verriet nun in einem Interview, dass wir uns in der 2. Staffel auf einen noch höheren Gruselfaktor einstellen können.

Bereits in der 1. Staffel der Netflix-Produktion „Spuk in Hill House“ wurde unser Adrenalinspiegel durch die ausgesprochen unheimliche Atmosphäre stets in die Höhe katapultiert. Die Fortsetzung „The Haunting of Bly Manor“ soll laut Serienmacher Mike Flanagan sogar noch gruseliger ausfallen.

Netflix Sky - Amazon: Diese 5 Streaming-Serien dürft ihr diesen Sommer auf keinen Fall verpassen

Beängstigender als die erste Staffel

Während Staffel 1 auf dem Buch „The Haunting of Hill House“ von Shirley Jackson basierte, arbeitet Flanagan in der Fortsetzung mit Henry James Novelle „The Turn of the Screw“. Jedoch orientiert sich der Serienschöpfer nicht nur an der Story dieses einen Buches, sondern greift zusätzlich weitere Geistergeschichten von Henry James auf. In einem Interview mit Birth.Movies.Death. erklärt Mike Flanagan:

„Für Henry James-Fans wird es ziemlich wild und für Leute, die mit seiner Arbeit nicht vertraut sind, wird es unglaublich beängstigend sein. Ich denke schon, dass es viel angsteinflößender ist als die erste Staffel, ich bin also schon sehr aufgeregt.“

Netflix Spuk in Hill House: Erste Infos zu Staffel 2 bekannt!

Alles anders und doch gleich

Offenbar möchte sich Flanagan mit der neuen Staffel außerdem einige weitere kreative Freiheiten und neue Umsetzungsmöglichkeiten einräumen, die in „The Haunting of Hill House“ nicht zur Anwendungen kamen. Dennoch möchte man dem bisherigen Serien-Stil treu bleiben und dabei „dieselbe Art von Geschichte [erzählen] und die Geisterthematik auf die gleiche Weise behandeln."

Und obwohl die Handlung der 1. Staffel damit abgeschlossen ist, greift man auf einige der Schauspieler zurück, die uns bereits aus „Spuk in Hill House“ bekannt sind. So werden Nell-Schauspielerin Victoria Pedretti und Oliver Jackson-Cohen, der ihren Serien-Bruder Luke spielt, einen erneuten Auftritt in „The Haunting of Bly Manor“ feiern.

Erscheinen soll die 2. Staffel im nächsten Jahr auf Netflix. Ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt. Wir halten euch allerdings auf dem Laufenden.