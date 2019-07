Netflix - Spuk In Hill House-Macher arbeiten an neuer Horrorserie für den Streaming-Dienst

Die Schöpfer der Horrorkultserie „Spuk In Hill House“ arbeiten an einem neuen Projekt für Netflix. Worum es sich wohl hierbei handelt?

Produzent Mike Flanagan scheint ein gutes Verhältnis zum Streaming-Dienst Netflix zu haben. Nach seiner erfolgreichen Horrorserie „Spuk In Hill House“ und der gruseligen Stephen King-Adaption „Das Spiel“ arbeitet der Regisseur nun an einem weiteren Projekt. „Midnight Mass“ heißt die neue Serie für den Streaming-Dienst, die sich um mysteriöse Ereignisse auf einer abgelegenen Insel drehen soll.

Master Of Horror

Viele Zuschauer wurden erstmals mit dem Horrorfilm „Occulus“ auf Mike Flanagan aufmerksam. Spätestens mit dem Erscheinen der erfolgreichen Serie „Spuk In Hill House“ wurde der Produzent und Regisseur zu einem haushohen Namen in der Welt des Horrors. Nach „Before I Wake“ und „Das Spiel“ will sich Flanagan nun einem weiteren Projekt für Netflix widmen.

Neben der ambitionierten Arbeit für die 2. „Hill House“-Staffel, die den Namen „The Haunting of Bly Manor“ tragen und 2020 erscheinen soll, wurden Flanagan und Co-Schöpfer Trevor Macy für eine weitere Serie engagiert. „Midnight Mass“ soll sieben Episoden bekommen und die Geschichte einer abgelegenen Insel erzählen, auf der mysteriöse Dinge geschehen, nachdem ein junger charismatischer Priester erscheint.

Wann die Serie veröffentlicht werden soll, ist noch nicht klar. Vorher dürfen wir uns aber über ein anderes Projekt von Flanagan freuen. Dieser führt nämlich Regie bei der kommenden „The Shining“-Fortsetzung, „Doctor Sleep“. Diese erscheint bereits am 7. November 2019 und wird Ewan McGregor (Star Wars) in der Hauptrolle haben, einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen: