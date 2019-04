Netflix - Spuk in Hill House: Erste Infos zu Staffel 2 bekannt!

Die gruselige Netflix-Serie „Spuk in Hill House“ war ein großer Erfolg für den Streaming-Anbieter und wurde wenige Zeit nach Erscheinen schon für eine zweite Staffel verlängert. Was ihr über den kommenden Spuk wissen müsst, erfahrt ihr bei uns!

Unter dem Titel „The Haunting of Bly Manor“ will uns Netflix in der Reihe seiner „Hill House“-Serie erneut das Fürchten lehren. Season 2 wurde kurz nach Veröffentlichung der ersten Staffel bestätigt und verspricht jetzt schon eine interessante Geschichte und viel Potential zum Gruseln. Was ihr über die kommende Staffel wissen müsst, verraten wir euch hier!

Neue Handlung, neuer Spuk

Mehr als einen Titel und ein Erscheinungsjahr haben wir zwar nicht, aber diese beiden Dinge geben uns schon mal einige Hinweise darauf, was wir von der zweiten Staffel erwarten können. Angekündigt ist, dass die Fortsetzung den Titel „The Haunting of Bly Manor“ tragen wird und eine separate Geschichte zum Vorgänger darstellen wird.

Mike Flanagan, der für die Entstehung der Serie verantwortlich ist, versprach eine komplett neue Story mit neuen Charakteren und einer neuen Umgebung. Auf die Frage hin, ob wir altbekannte Charaktere erneut sehen werden, sagte er in einem Interview:

„Ich glaube, wir haben alle Handlungsstränge abgeschlossen. So, wie es sein sollte.“

Also was genau können wir von „Haunting of Bly Manor“ erwarten? Bly Manor ist ein altes Gebäude, welches in der Kurzgeschichte „The Turn of the Screw“ von Henry James aus dem Jahre 1898 vorkommt. Hier erzählt der Autor die Geschichte einer Frau, die auf zwei Kinder in einem ländlichen Haus aufpasst, in dem es zu spuken beginnt.

Genau wie Hill House, das ebenfalls auf einem Buch basiert, ist die Geschichte mit seinen 100 Seiten relativ kurz gehalten und gibt somit viel Spielraum für neue Elemente.

Mehr versteckte Geister

Eines der interessantesten Dinge an der ersten Staffel waren die versteckten Geister, die immer wieder im Hintergrund zu sehen waren und für viele Zuschauer zu einer Art Minispiel beim Gucken wurden. Flanagan versprach bereits, dass dieses Element ebenfalls in der zweiten Staffel vorkommen würde. In einem Tweet schrieb er:

„Wir überlegen bereits, wo und wie wir die Geister in der neuen Staffel einbringen und verstecken werden!“

© Netflix / Habt ihr sie alle entdeckt? In fast jeder Szene sind Geister im Hintergrund zu finden!

Flanagan wird somit für die Produktion von Staffel 2 zurückkehren. Der Regisseur und Produzent wurde von Kritikern und Fans für sein ambitioniertes Horror-Projekt, der besonderen Kameraführung und liebe zum Detail in der ersten Staffel gelobt.

Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt, doch wird die zweite Staffel wahrscheinlich im Jahre 2020 erscheinen. Darsteller sind noch nicht bestätigt. Doch wer nicht warten möchte, für den gibt es gute Neuigkeiten: Mike Flanagan führt Regie bei der kommenden „The Shining“-Fortsetzung, „Doctor Sleep“, die noch dieses Jahr erscheinen soll.