Netflix - Spuk in Hill House erhält Nachfolger: Das ist die Besetzung

Die Serie „Spuk in Hill House“ erhält auf Netflix eine zweite Staffel. Nach und nach wird die Besetzung der Serie, mit dem Titel „Spuk in Bly Manor“, bekannt gegeben.

Im Jahr 2018 lief eine neue Horror-Serie auf Netflix an. „Spuk in Hill House“ bestand aus 10 Folgen und drehte sich um Geschwister, die 20 Jahre nach dem mysteriösen Tod der Mutter an den Ort zurückkehren, an dem sie aufgewachsen sind. Dort sind sie dazu gezwungen, sich mit den Geistern ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson, weist aber auch Eigenschaften einer Neuinterpretation auf, wodurch es einige inhaltliche Unterschiede zur eigentlichen Geschichte der Buchvorlage gibt.

Die Fortsetzung erscheint im Jahr 2020

Als Fortsetzung wurde von Netflix eine 2. Staffel angekündigt. Diese trägt den Titel „Spuk von Bly Manor“ und basiert auf dem Buch „The Turn of the Screw“ von Henry James. Viel ist zur Handlung noch nicht bekannt, doch Direktor Mike Flanagan gibt nach und nach die Besetzung bekannt.

Catherine Parker (Poppy Hill) kehrt in Staffel 2 zurück. Gemeinsam mit T‘nia Miller („Years and Years“ und „ Free Rain“), Rahul Kohli („Supergirl“ und „iZombie“) und Amelia Eve („Mens Sana“ und „Big Boys Don‘t Cry“) ist sie Teil der Geschichte um Bly Manor.

Ergänzt wird die Besetzung um die zwei Kinder, gespielt von Benjamin Ainsworth (Miles) und Amelie Smith (Flora), die das Herz der Mysterie um Bly Manor bilden. Auch wieder mit dabei sind Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas und Kate Seigal, allerdings spielen sie in der neuen Staffel andere Rollen.