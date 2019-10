Netflix - Speed-Feature in Arbeit, um Inhalte schneller zu konsumieren

Laut einem Bericht von Android Police haben einige Nutzer des mobilen Betriebssystems von Google eine neue Funktion in ihrer Netflix-App entdeckt, mit der ein Film- oder eine Serie mit variablen Geschwindigkeiten von 50 bis 150 Prozent der regulären Geschwindigkeit abgespielt werden kann.

Nun stellt ihr euch sicherlich die Frage, weshalb Inhalte auf Netflix schneller als gewöhnlich angeschaut werden sollten?

Offensichtlich haben die Menschen immer weniger Zeit, um Inhalte im vorgesehenen Tempo anzusehen. Und diese Idee ist alles andere als neu. Denn schon seit Jahren können beispielsweise Medien auf Hörbuchseiten schneller angehört werden, ohne dabei den Kontext oder die Freude an dem Gehörten zu verlieren. Auch bei YouTube gibt es schon seit längerer Zeit eine solche Funktion, um zum Beispiel Let's Plays in einer höheren Geschwindigkeit abspielen zu lassen.

Netflix Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche?

Doch bei Filmen und Serien erscheint dieses Feature doch eher fragwürdig. Schließlich entscheidet der Regisseur, wie schnell ein Film angeschaut werden sollte.

Aber offensichtlich gibt es Medienkonsumenten, bei denen die Qualität der Übermittlung weniger wichtig ist. Hier steht eher der reine Konsum im Vordergrund – und das möglichst schnell.

Da diese Funktion derzeit noch nicht auf allen Geräten verfügbar ist, bleibt die Möglichkeit, dass Netflix das Feature vielleicht nie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wird.

Würdet ihr Filme in einer anderen Geschwindigkeit ansehen wollen, als es der Regisseur beabsichtigt hat? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Stop. As the person talked about in this article I felt the need to speak out. There is NO WAY @netflix will move forward with this. That would mean they are completely taking control of everyone else’s art and destroying it. Netflix is far better than that. Am I right Netflix?🎥 https://t.co/fZDnYzvStN