Netflix - Space Force: Neue Serie von The Office-Machern mit Steve Carell angekündigt

Alle „The Office“-Fans aufgepasst! Netflix bringt uns mit „Space Force“ eine neue Serie, in der Steve Carell einen neuen Arbeitsplatz managen muss: das Weltall.

Für viele ist „The Office“ immer noch eine der besten und lustigsten Serien aller Zeiten. Netflix-Abonennten dürfen sich nun freuen, denn der Streaming-Dienst kündigte vor einiger Zeit eine neue Serie an, die von „The Office“-Chef Greg Daniels geleitet werden soll. Um der Sache noch die Krone aufzusetzen, wird kein anderer als Steve Carell die Hauptrolle übernehmen.

Stranger Things 4. Staffel offiziell mit Teaser angekündigt, es gibt große Veränderungen

The Office im Weltall?

Ob es sich bei der Serie erneut um eine Fake-Dokumentation à la „The Office“ handeln wird, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass Greg Daniels, Co-Serienschöpfer von „The Office“ und „Parks and Recreation“, das Ruder übernehmen wird. In „Space Force“ soll es um eine Gruppe von Weltraum-Soldaten gehen, die Satelitten vor Angriffen schützen und sonstige außerirdische Aufgaben übernehmen sollen.

Inspirieren ließ sich der Serienmacher von Donald Trumps Aussage, der via Twitter eine Weltraum-Militär-Einheit verlangte. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, und neben Steve Carell hat der weitere Cast auch einige interessante Namen zu bieten. John Malkovich („The New Pope“), Ben Schwartz („Parks and Recreation“), Diana Silvers („Booksmart“) und Tawny Newsome („Bajillion Dollar Propertie$“) machen nur einige der Schauspieler aus, die in „Space Force“ eine Rolle übernehmen werden.

Ein Startdatum oder die Anzahl der Episoden hat Netflix noch nicht verraten, einen ersten kleinen Teaser könnt ihr aber schon hier bewundern: