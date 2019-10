Netflix - So viel Zeit verbringen Millenials in ihrem Leben mit dem Streamingdienst

Laut einer Studie verbringen Menschen zwischen 23 und 38 Jahren ganze 13 Jahre damit Inhalte auf Netflix zu konsumieren.

Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und hierzulande bald auch Disney Plus erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wenig verwunderlich, dass viele der Zuschauer einen großen Teil ihrer Lebenszeit investieren, um Filme, Serien, Dokus und weitere Inhalte zu schauen.

Wirklich interessant sind aber erst konkrete Zahlen, die im Rahmen einer Studie von HotToWatch im September 2019 vorgelegt worden sind. Demnach schauen Menschen zwischen 23 und 38 Jahren, sogenannte Millenials, im Durchschnitt 13 Jahre Ihres Lebens Inhalte auf Netflix.

Der Netflix-Konsum von Millenials

Für diese Studie wurden insgesamt 750 Probanden befragt. 295 von ihnen waren zwischen 23 und 38 Jahren und gaben an, dass sie ihm Durchschnitt satte 6,6 Stunden am Tag Netflix streamen, was ungefähr 46,2 Stunden pro Woche entspricht (also fast zwei ganze Tage). Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren kommen Millenials also auf 13 Jahre, in denen sie nur Netflix konsumieren. Das entspricht 16 Prozent ihres gesamten Lebens, wenn sie es schaffen, 80 Jahre alt zu werden.

Allerdings sollte dabei natürlich beachtet werden, dass nicht jeder täglich konzentriert über mehrere Stunden hinweg Inhalte auf Netflix konsumiert. Viele schalten beispielshalber Naturdokumentationen ein, um nach der Arbeit zu entspannen oder lassen den Streamingdienst einfach nebenher laufen, während sie den Haushalt oder andere Dinge erledigen.

Warum ist Netflix so beliebt?

Doch HowToWatch liefert außerdem gleich noch eine Erklärung dafür mit, weshalb Millennials so viel Zeit auf Netflix verbringen. Durch die stetig steigenden Lebenshaltungskosten sowie den stagnierenden Löhnen stellt Netflix eine günstige Möglichkeit der Freizeitgestaltung dar. Schließlich bietet Netflix monatlich für den Preis einer Kinokarte unzählige Stunden an Unterhaltung, ohne dass dabei die eigenen vier Wände verlassen werden müssen.

Wie sieht es bei euch aus, wie viel Zeit verbringt ihr in der Woche durchschnittlich mit dem Streamen auf Netflix?