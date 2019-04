Netflix - Serienstart: Haus des Geldes Teil 3 schon im Sommer auf Netflix

Die beliebte Heist-Serie „Haus des Geldes“ wird ab Sommer 2019 in die nächste Runde gehen. Netflix hat einen offiziellen Teaser-Trailer mitsamt Termin für den Serienstart veröffentlicht.

Das Feedback zur Netflix-Serie „Haus des Geldes“ war überaus positiv im Netz. Die Zuschauer waren begeistert und zwar so sehr, dass die Serie nun zu der erfolgreichsten Netflix-Serie zählt, die keinen englischsprachigen Ursprung hat. Das ist durchaus bemerkenswert, zumal die Serie vorerst im spanischen TV lief, auf dem Sender Antena 3, doch Netflix sollte schließlich den Katalysator darstellen, der ihr zum weltweiten Erfolg verhalf.

Netflix Haus des Geldes Part 3 kommt nächstes Jahr!

Haus des Geldes Teil 3 schon bald!

Dass es eine weitere Staffel geben sollte, war bereits klar. Diese sollte komplett von Netflix gedreht und ohne die Zusammenarbeit mit Antena 3 produziert werden. Weniger klar hingegen war der Termin für den Serienstart. Doch nun wissen wir, wann die Serie in die nächste Runde geht.

Bereits im kommenden Sommer ist es so weit. Am 19. Juli 2019 werden die neuen Episoden durch VoD-Streaming-Dienst Netflix bei euch auf den Bildschirmen flimmern. Falls ihr es vor Spannung kaum aushaltet, dann könnte euch der veröffentlichte Teaser-Trailer gefallen, der schon jetzt aufzeigt, was in etwa auf die Gangster zukommt.

In Haus des Geldes oder auch "La Casa de Papel" sehen wir einen Raubüberfall, der von El Profesor (Álvaro Morte) in Teil 1 und Teil 2 perfekt organisiert und hier und da mit einigen Hindernissen durchgeführt wurde. Nun war die große Frage, wie es wohl danach weitergehen könnte. Doch jetzt haben wir die Antwort. Der Teaser-Trailer zeigt, dass der Sommerurlaub der beliebten Gangster bald vorbei sein wird. Mächtig Gefahr lauert am Horizont.

Netflix Streaming zum halben Preis: Netflix testet neues Abomodell für Handynutzer

Inhaltlich geht es also einige Zeit nach dem Ende von Staffel 1 weiter. Der Bankraub liegt hinter den Gangstern und nun sind sie untergetaucht. Wie sich alles entwickelt, erfahren wir jedoch erst mit dem Start von „Haus des Geldes Part 3“. Nachfolgend haben wir den Teaser-Trailer für euch eingebunden: