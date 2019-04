Netflix - Serienstart von Dark Staffel 2 für diesen Sommer bestätigt, erster Teaser-Trailer ist da!

Die deutsche Erfolgsserie „Dark“ wird bereits in diesem Sommer in die nächste Runde gehen. Netflix hat den Serienstart bestätigt und gibt einen ersten Teaser-Trailer mit auf den Weg.

Bereits Mitte 2018 hat Netflix die ersten Informationen zur 2. Staffel von Dark herausgegeben, einer deutschen Netflix-Serie. Die Geschichte von Baran bo Odar und Jantje Friese, in der es um Zeitreisen geht, brachte viele Menschen vor dem heimischen Fernseher zusammen. Netflix bestätigt mit „Dark“ die „meistgesehene nicht englischsprachige Serie“ auf der VoD-Streaming-Plattform. Wie es sich die meisten schon gedacht haben, wird es nach „Dark: Staffel 1“ eine weitere Staffel geben.

Vorsicht, potenzielle Spoiler zu Dark: Staffel 1

Am Ende der ersten Staffel endet alles mit einem großen Fragezeichen. Denn der Protagonist Jonas (Louis Hofmann) wurde mit einem Trompetenschlag in die Zukunft befördert. Seine Heimat ist nicht mehr das, was sie einmal war. Sie ähnelt nun einem Kriegsgebiet. Jonas wird von Soldaten in Gewahrsam genommen, die sich durchaus bewusst sind, dass Jonas aus der Vergangenheit stammt.

Die Handlung ist demnach nicht abgeschlossen und die zweite Staffel ist bereits auf dem Weg. Allem voran wird diese jedoch nur über acht Episoden (a 60 Minuten) verfügen, die allesamt in und um Berlin gedreht wurden. Mit an Bord sind unter anderem die neuen Gesichter Sylvester Groth, Winfried Glatzeder und Sandra Borgmann. Ansonsten sehen wir den bekannten Cast um Louis Hofmann, Lisa Vicari, Jördis Triebel und Oliver Masucci.

Neben dem offiziellen Teaser-Trailer, den wir euch nachfolgend eingebunden haben, wissen wir, dass es neue Zeitlinien geben wird. Und zwar wird Dark: Staffel 2 im Jahre 1921, 1954, 1987 und 2020 (mit jeweils 33 Jahren Unterschied) spielen. Ebenfalls ist klar, dass sich die Zeitlinien verändern, woran Jonas wohl nicht ganz unschuldig zu sein scheint. Das ist bereits an den Jahreszahlen der 1. Staffel erkenntlich, die in 1953, 1986 und 2019 gespielt hat. Welche Mysterien auf die Zuschauer warten, erfahren wir schon bald.

Dark: Staffel 2 soll bereits am 21. Juni 2019 exklusiv auf Netflix durchstarten. Dann werden wir sehen, wie die Fortsetzung von Baran bo Odar und Jantje Friese, die hier ebenfalls wieder als Showrunner auftreten, weitergeht.