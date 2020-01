Netflix - Serienhit You wird um eine dritte Staffel verlängert

Gerade erst ist die zweite Staffel der Stalker-Serie „You“ erfolgreich auf Netflix angelaufen. Nun bestätigt der Streaming-Dienst ein Wiedersehen mit Penn Badgely als Joe.

Der US-Serienhit You mit dem charmanten, aber soziopathischen Buchhändler Joe Goldberg geht in die nächste Runde. Nach dem erfolgreichen Start der zweiten Staffel am 26. Dezember 2019, kündigt Netflix nun wenig überraschend eine Verlängerung um eine dritte Staffel an. Ein konkreter Starttermin steht zwar noch nicht fest, jedoch könnte die neue Staffel laut der Ankündigung noch Ende 2020 folgen.

See you soon, neighbor. YOU S3 is coming. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P — YOU (@YouNetflix) 14. Januar 2020

So geht es in Staffel 3 weiter

Der Psycho-Thriller basiert auf der Buchvorlage „You - Du wirst mich lieben“ und „Hidden Bodies - Ich werde dich finden“ aus dem Jahr 2015 und 2016 der US-Autorin Caroline Kepnes. Mit dem Erfolg der Serie hat Kepnes bereits die Arbeit an einem dritten Roman der Reihe aufgenommen, wie sie jüngst in einem Interview mit EW bestätigte. Ob das Buch jedoch rechtzeitig als Vorlage für die 3. Staffel der TV-Serie fertig wird, ist noch unklar.

Am Ende der zweiten Staffel findet Joe in Love eine ebenbürtige Partnerin, die seine Vorlieben teilt. Während sich die beiden schließlich den Traum von einer eigenen Familie erfüllen, scheint Joe jedoch ein neues Objekt seiner Begierde gefunden zu haben. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Penn Badgely und Victoria Pedretti („Spuk in Hill House“) als Joe Goldberg und Love Quinn. Wer sonst noch alles aus der letzten Staffel wieder mitspielen wird, steht noch aus.

