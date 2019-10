Netflix - Rick and Morty: Neuer Trailer und Terminstart zur neuen Staffel erschienen

„Rick and Morty“ sind zurück! Wir verraten euch, wann die 4. Staffel losgeht und was ihr von den neuen Abenteuern erwarten dürft.

Endlich ist es soweit, „Rick and Morty“ kehren zurück! Nach dem großen Erfolg der ersten drei Staffeln dürfen sich die Fans ab nächsten Monat auf neue Folgen der Adult Swim-Animationsserie freuen. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls. Die deutschsprachigen Zuschauer müssen sich allerdings auf eine schlechte Nachricht vorbereiten: Ein deutscher Terminstart wurde noch nicht festgelegt.

Back To The Galaxy

Die Erfolgsserie „Rick and Morty“, welche als Spoof-Ableger von „Zurück in die Zukunft“ gilt, kehrt für ihre 4. Staffel zurück. Nach dem Erfolg der ersten drei Staffeln, bestätigte Adult Swim bereits, die Serie für ganze 70 Folgen erneuert zu haben. Somit dürfen wir uns in den kommenden Jahren auf genug „Rick and Morty“-Staffeln freuen.

Einen Termin für den Start der neuen Staffel gibt es ebenfalls schon. Ab dem 10. November 2019 erscheinen fünf neue Folgen, die jedoch vorerst auf dem amerikanischen Sender Adult Swim USA ausgestrahlt werden. Wann die neuen Folgen in Deutschland verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Treue Fans könnten die Ausstrahlung höchstens via Geoblocking verfolgen.

Neue Folgen auf Netflix

Bisher wurden die neuen Folgen wenige Monate nach Erstausstrahlung gleichzeitig auf dem Sky Ticket-Sender TNT Comedy veröffentlicht. Dies dauerte jedoch drei bis vier Monate. Einige Monat später gab es die Episoden dann ebenso auf Netflix zu sehen. Somit könnte es sein, dass deutschsprachige Fans sich bis mindestens April 2020 gedulden müssen.

Um euch aber ein wenig aufzumuntern, präsentieren wir euch schon einmal den neuen Trailer zur kommenden Staffel. Dem zufolge erleben Morty und sein genialer Opa Rick neue verrückte Abenteuer, die ihnen wieder viel Ärger einzubringen scheinen. Wenn es neue Informationen zum deutschen TV-Start gibt, lassen wir es euch natürlich direkt wissen.