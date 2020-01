Netflix - Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution erscheint passend zum Pokémon-Tag

Wenn wir uns über 20 Jahre zurückerinnern, erinnern wir uns an den ersten Pokémon-Film „Mewtwo Strikes Back“. Dieser erschien bereits 1998 und war damals ein kleiner Meilenstein für die Fans. Nun wird es Zeit, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, denn Netflix kündigte die baldige Ausstrahlung des Remakes „Mewtwo Strikes Back - Evolution“ auf der Plattform an.

Netflix Streamingdienst sichert sich Rechte an 21 Animationsfilmen von Studio Ghibli

„Als sich das legendäre Pokémon Mewtwo seiner eigenen zweifelhaften Herkunft bewusstwird, beginnt es, sich über seine menschlichen Schöpfer zu ärgern und möchte Rache üben“. Ja, das klingt noch immer nach einem spannenden Film und laut Pokémon Company Senior Vice President Emily Arons ist Netflix der perfekte Partner, um den Film und seine Fans an diesem Tag gebührend zu feiern:

As the Legendary Pokémon Mewtwo becomes aware of its own dubious origin, it begins to resent its human creators and seeks revenge…



It’s happening, Trainers. #MewtwoStrikesBackEvolution is coming to @Netflix on February 27!



📺: https://t.co/A9AOZxFXs9 pic.twitter.com/wytmQt49MO