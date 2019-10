Netflix - Oktober 2019: Diese 30 Filme und Serien verschwinden aus dem Programm

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Oktober 2019 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Oktober 2019 entfernt Netflix Inhalte wie „Terminator 2 - Tag der Abrechnung“, „Pandorum“, „Kong: Skull Island“ und „Ted“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Oktober 2019 auf Netflix verfügbar:

Terminator 2 - Tag der Abrechnung – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Hero – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Lost in Translation – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Die Reise des jungen Che – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Nirgendwo in Afrika – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Weil es dich gibt – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Harold & Humar – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Pandorum – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Kammerflimmern – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Fearless – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Finders Keepers – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Der Fischer und seine Frau – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Domino – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Igor – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Asterix & Obelix – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Nackt – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Der Campus – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 The Cave – 01. Oktober 2019

– 01. Oktober 2019 Kong: Skull Island – 02. Oktober 2019

– 02. Oktober 2019 Eva Doesn't Sleep – 03. Oktober 2019

– 03. Oktober 2019 Trevor Noah: You Laugh But It's True – 04. Oktober 2019

– 04. Oktober 2019 Ted – 04. Oktober 2019

– 04. Oktober 2019 It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond – 04. Oktober 2019

– 04. Oktober 2019 Every Second Counts – 06. Oktober 2019

– 06. Oktober 2019 LEGO: City – 14. Oktober 2019

– 14. Oktober 2019 Nicht ansehen (Don't Watch This) – 14. Oktober 2019

– 14. Oktober 2019 Shut In – 20. Oktober 2019

– 20. Oktober 2019 Ip Man 2 – 21. Oktober 2019

– 21. Oktober 2019 Mr. Holmes – 21. Oktober 2019

– 21. Oktober 2019 Sie nennen ihn Radio – 23. Oktober 2019

– 23. Oktober 2019 Baby Driver – 26. Oktober 2019

– 26. Oktober 2019 Eat Pray Love – 26. Oktober 2019

– 26. Oktober 2019 Nicht ansehen! – 26. Oktober 2019

– 26. Oktober 2019 Wuff Star – 28. Oktober 2019

– 28. Oktober 2019 Kuck' mal wer da jetzt spricht! – 28. Oktober 2019

– 28. Oktober 2019 Der Dunkle Turm – 28. Oktober 2019

– 28. Oktober 2019 Emoji – der Film – 28. Oktober 2019

– 28. Oktober 2019 Tengen Toppa Gurren Lagann – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Romeo Is Bleeding – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 American Odyssey – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Floyd Norman: An Animated Life – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Twinsters – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 The Man from the Future – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 In Their Shoes – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 The Black Panthers – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Raiders of the Lost Art – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Silent Hill – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Unstoppable – Ausser Kontrolle – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Joy – Alles außer gewöhnlich – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Von der Kunst, sich durchzumogeln – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Abgang mit Stil – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 The Girl I Loved – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Decanted – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Das Netz – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 CHips – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Outside the Box – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Northpole – Weihnachten geöffnet – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Unforgettable – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Die Stooges – Drei Vollpfosten drehen ab – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 Street – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 The Night Of The Wild Boar – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 American Poltergeist 2 – 31. Oktober 2019

– 31. Oktober 2019 American Poltergeist – 31. Oktober 2019

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

