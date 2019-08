Netflix - The OA: Absetzung der Serie löst Proteste und Hungerstreiks bei Fans aus

Fans der abgesetzten Netflix-Show „The OA“ versuchen momentan alles, um ihre Lieblingsserie zurückzubekommen. Dafür gehen sie sogar bis an die Grenzen ihrer Gesundheit ...

Netflix ist in den letzten Jahren knallhart gewesen, wenn es um das Absetzen von Shows geht. Nach dem schockierenden Ende der beliebten Marvel-Shows „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“ und „The Punisher“ mussten auch Fans der Serien „One Day At A Time“, „The Get Down“ und „Sense8“ Abschied nehmen. Doch die neuste Absetzung von Netflix löste eine Reaktion bei den Fans aus, die Grenzen überschreitet ...

Hungestreiks und Proteste

Schon bei dem überraschend vorzeitigen Ende der beliebten Serie „Sense8“ gingen viele Fans auf die Barrikaden und verlangten vom Streaming-Dienst Netflix einen verdienten Abschluss für ihre Lieblingsserie. Mit Erfolg, denn der Streaming-Service schenkte ihnen für ihr großes Engagement einen abschließenden Film, der die Geschichte der Charaktere zu Ende erzählte.

So wurde nun die von Brit Marling und Zal Batmanglij produzierte und hochkomplexe Serie „The OA“ vor Kurzem überraschend von Netflix abgesetzt. Diese Neuigkeit wurde von den Fans ebenso wenig gut aufgenommen und löste gleichermaßen eine Welle von Protesten aus. Ganz im Sinne der Handlung sah man auf den Sozialen Medien, wie die Zuschauer dabei die mysteriösen Bewegungen aus der Serie nachahmen.

Netflix bleibt standhaft

Einige Fans sammelten erfolgreich Geld für ein digitales Billboard am New York Times Square und unter dem Hashtag #SaveTheOA wurde ein Banner auf dem beliebten Platz der Metropole für einige Tage ausgestrahlt. Die Proteste gingen nun sogar so weit, dass ein engagierter Fan einen Hungerstreik begann, den er über mehrere Tage hinweg vollzog.

Trotz des großen Einsatzes der Fans wird es allerdings keinen abschließenden Film für die Zuschauer geben. Serienschöpferin Brit Marling äußerte sich zum Engagement der Fans in einem emotionalen Post auf Twitter:

„The OA“ handelt von der jungen Prairie Johnson, die als junge, blinde Frau entführt wird und einige Jahre später unter mysteriösen Umständen sehend zurückkehrt. Sie selbst nennt sich ab diesem Moment nur noch OA und erzählt einer Gruppe von Menschen ihre Geschichte, die von komplexen Themen wie Seelenverbundenheit, Leben nach dem Tod und Multidimensionen handelt.