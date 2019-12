Netflix - Neues Shuffle-Feature soll bei der Auswahl der Serien oder Episode helfen

Der Streaming-Dienst Netflix testet eine neue Funktion für Serien, die dem Nutzer die Qual der Wahl nimmt und eine beliebte Serie oder einzelne Episoden vorschlägt.

Netflix baut unaufhörlich den Service für seine Kunden aus. Laut Android Police wurde jetzt ein Shuffle-Feature in der Netflix-App entdeckt, das den Nutzern neue Möglichkeiten bei der Auswahl von TV-Serien und einzelnen Episoden auf dem Streaming-Dienst bietet.

Netflix Speed-Feature in Arbeit, um Inhalte schneller zu konsumieren

Zusätzlich zur bekannten Option „Continue Watching“ bietet das Menü dem Kunden nun per Knopfdruck an, selbständig eine Serie oder einzelne Episoden abzuspielen, die dem Nutzer gefallen könnte. Der Zufallsgenerator richtet sich an den bisherigen Sehgewohnheiten des Abonnenten. So kann man dem System die Auswahl überlassen, irgendeine Episode aus dem großen Serienangebot abzufrufen. Oder man wählt direkt eine bestimmte (Lieblings-)Serie aus und Netflix zeigt irgendeine der Folgen aus allen Staffeln.

Das Shuffle-Feature dürfte vor allem denjenigen gefallen, die sich von der großen Auswahl an Serien inspirieren lassen möchten. Damit baut Netflix seine interne Werbung für weitere Titel aus. Hierzu wurde zuletzt schon die Anzeige „ähnliche Titel“ für Filme und Serien eingeführt. Ergänzend dazu gibt es im Menü jetzt auch die neue Möglichkeit, eine Serie oder Film problemlos und einfach von der „Continue Watching“-Liste wieder zu löschen.

Netflix Umfrage ergibt, auf welchem Gerät die Deutschen am meisten streamen

Noch ist unklar, wann der neue Service Shuffle-Feature allen Netflix-Kunden zur Verfügung steht, einschließlich den deutschen Abonnenten.