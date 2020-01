Netflix - Neuer Trailer zur Anime-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045, Startdatum bekannt

© Netflix - „Ghost in the Shell: SAC_2045“

Anime-Nachschub auf Netflix: Im Frühjahr erscheint die neue Serie „Ghost in the Shell: SAC_2045“ als Fortsetzung zur beliebten Reihe. Im neuen Trailer kehrt Major Motoko Kusanagi der Sektion 9 zurück.

Der Kult-Manga „Ghost in the Shell“ von Masamune Shirow erhält mit einer neuen Anime-Serie eine Fortsetzung. Die Macher des Anime-Klassiker entwickeln gemeinsam mit Netflix eine neue Serie namens Ghost in the Shell: SAC_2045. Dabei handelt es sich um eine direkte Fortsetzung der beliebten Anime-Serie „Stand Alone Complex“. Mit einem neuen Trailer kündigt Netflix nun einen Starttermin im April 2020 an.

Netflix Trailer stellt neue Anime-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045 vor

Anime-Serie im neuen Design von den Original-Machern

Die Serie „Ghost in the Shell: SAC_2045“ setzt im Jahr 2045 ein: Nach dem weltweiten Zusammenbruch des Kapitalismus beginnt eine japanische Eliteeinheit damit, geheime Cyber-Missionen durchzuführen.

Angekündigt sind zunächst zwei Staffeln mit jeweils 12 Episoden. Hinter dem Anime stehen die beiden Regisseure Kenji Kamiyama („Stand Alone Complex“) und Shinji Aramaki („Appleseed“). Das japanische Studio Production I.G entwickelte bereits in den 1990er Jahren den Kult-Anime von Mamoru Oshii, sowie deren zahlreichen Nachfolgern als Serie oder Film.

Netflix Neuer Anime zu Ghost in the Shell namens SAC_2045 angekündigt

Für den Anime „Ghost in the Shell: SAC_2045“ möchten die Macher erstmals neue Wege gehen. Das Design kommt im modernen Stil daher, während die Serie ausschließlich im 3D CG gedreht wurde. Dabei handelt es sich um eine neuartige und recht aufwendige Technik, die vereinzelt schon in diversen Manga-Verfilmungen und Videospielen Anwendung fand. Wie die Serie aussehen wird, könnt ihr hier im neuen Trailer selbst sehen. Ein konkreter Startttermin auf Netflix wird noch bekannt gegeben.