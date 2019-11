Netflix - Neue Staffeln der beliebten Serien You und Sex Education angekündigt

Netflix verlängert seine beliebten Original-Serien „You“ und „Sex Education“ und veröffentlicht erste Informationen zu den zweiten Staffeln.

Netflix ist bekannt für die Absetzung vieler Publikumslieblinge. Aber in zwei Serien scheint der Streaming-Dienst ganz besonders zu investieren: „You“ und „Sex Education“ gehen bald in die zweite Runde und Netflix schenkt uns erste Eindrücke zu den Fortsetzungen.

Runde 2 für You

Die Stalker-Serie „You“ feierte letztes Jahr auf Netflix ihr De­büt und begeisterte die Zuschauer weltweit. Aufgrund des großen Erfolgs der Serie ist es kein Wunder, dass Netflix in eine zweite Staffel investiert. Diese soll ab dem 26. Dezember 2019 verfügbar sein. Penn Badgely wird erneut in die Rolle des Joe schlüpfen und erhält Unterstützung durch die neuen Schauspielerkollegen Victoria Pedretti („Spuk In Hill House“), Robin Lord Taylor („Gotham“), Charlie Barnett („Chicago Fire“) und Jenna Ortega („Jane The Virgin“).

Mit Ankündigung der zweiten Staffel veröffentlichte Netflix weiterhin ein erstes Poster, auf dem Joe seine neue Stalker-Obsession ins Visier nimmt:

You Season 2 premieres Dec 26 — KEY ART: pic.twitter.com/MTYJd5kLkC — See What's Next (@seewhatsnext) November 11, 2019

Sex Education in der zweiten Season

Doch nicht nur „You“ wurde vom Streaming-Dienst verlängert, auch eine andere beliebte Serie darf in die zweite Runde gehen. „Sex Education“, die Comedy-Serie mit Asa Butterfield („Enders Game“), Gillian Anderson („Akte X“) und Ncuti Gatwa („Stonemouth“) in den Hauptrollen klärt uns 2020 weiterhin über alle Themen rund um die sexuelle Welt auf.

Ein genaues Startdatum gibt es leider noch nicht, dafür offenbarte Netflix eine ganze Reihe von Szenenbildern, die die Rückkehr altbekannter Charaktere versprechen. In der neuen Staffel muss Teenager Otis mit seinen neu entdeckten sexuellen Bedürfnissen und der Beziehung zu Ola zurechtkommen. Maeve und Eric haben dagegen ihre eigenen Probleme zu lösen, die in Staffel 2 für wahnwitzige Momente sorgen werden.