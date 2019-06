Netflix - Neue animierte Serie: Fast & Furious: Spy Racers verspricht reichlich Action

Netflix kündigt eine neue animierte TV-Serie an. Die Serie basiert auf dem beliebten „Fast & Furious“-Franchise und verspricht rasante Sportwagen.

Ein Jahr müssen die Fans noch warten bis die rasante Actionreihe mit dem nächsten Teil von „Fast & Furious“ an den Start geht, eine animierte Variante soll allerdings schon bald als Spin-off bei Netflix erscheinen.

Der Streaming-Dienst veröffentlichte dafür einen ersten Trailer zu „Fast & Furious: Spy Racers“ und zeigt schnelle Sportwagen im Rallye-Stil. Die animierte Web-TV-Serie basiert auf der gleichnamigen Filmreihe und ist ein Werk von Vin Diesel, Tim Hedrick (Voltron Legendary Defender), Bret Haaland (All Hail King Julien), Neal Moritz und Chris Morgan.

Netflix Erste neue Serien und Filme für Juli 2019 enthüllt!

Die Handlung der Serie

In der Serie geht es um Doms jugendlichen Cousin Tony Toretto, der, ähnlich wie ein berühmter Verwandter, Stunts mit schnellen Sportwagen hinlegt. Die Gruppe von Teenagern schleust sich in eine Elite-Rennliga ein. Diese wird von einer kriminellen Vereinigung geleitet, die die Weltherrschaft an sich reißen will.

Wann die neue Netflix-Serie „Fast & Furious: Spy Racers“ von Universal und DreamWorks erscheint, bleibt abzuwarten. Wir werden euch bei PlayCentral auf dem Laufenden halten. Bis dahin schaut euch gerne den kurzen Teaser-Trailer zu der kommenden Animationsserie unterhalb dieser Meldung an.