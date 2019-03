Netflix - Neon Genesis Evangelion startet bereits in diesem Sommer

Der Anime „Neon Genesis Evangelion“ wird erstmals ganz offiziell bei einem Streaming-Anbieter zu sehen sein. Netflix hat sich die Rechte gesichert und bringt die Anime-Serie samt Filme in diesem Sommer an den Start. Das finale Datum wurde kürzlich bekannt gegeben.

Vor einiger Zeit hat Netflix verkündet, dass sie den vielseits beliebten und ausgezeichneten Anime von Hideaki Anno „Neon Genesis Evangelion“ ins VoD-Streaming-Programm aufnehmen - wohlbemerkt das erste Mal weltweit. Danach wurde es recht still um das Thema. Doch nun steht fest, wann es schlussendlich so weit sein wird. Der Serienstart bezieht sich auf den 21. Juni 2019, also schon in diesem Sommer.

Neon Genesis Evangelion auf Netflix

Falls ihr den Anime noch nicht gesehen habt, können wir ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Tatsächlich zählt „Neon Genesis Evangelion“ als Mitbegründer des sogenannten Mecha-Genres, das nach der Uraufführung im Jahr 1995 ins Rollen gebracht wurde, und gleichermaßen für viele mit Abstand als beste Anime-Serie aller Zeiten.

Inhaltlich bekommen wir es hier mit gigantischen Mechs zu tun, den namensgebenden Evangelion. Doch neben den gewaltigen Kampfrobotern und der überirdischen Bedrohung (den sogenannten Engeln) werden in NGE eine Menge philosophischer Themen behandelt, die die Frage nach der eigenen Existenz oder den Platz des Menschen in unserer Welt beinhalten, während der Protagonist mit dem Erwachsenwerden zu kämpfen hat.

Neben dem Anime mit ganzen 26 Episoden wird es außerdem die Filme „The End of Evangelion“ und „Death & Rebirth“ (in überarbeiteter Form) als „Death(True)2“ im Programm von Netflix zu sehen geben.