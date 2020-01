Netflix - Locke & Key: Gruseliger Trailer stellt neue Mystery-Serie vor

Netflix schickt im Februar die neue TV-Serie „Locke & Key“ als eine Mischung aus Horror und Mystery an den Start. Der erste Trailer wirft einen Blick auf die Comicverfilmung von Joe Hill, Stephen Kings Sohn.

Die preisgekrönte Comic-Reihe Locke & Key von Joe Hill sollte schon vor Jahren verfilmt werden. Zunächst als Kinofilm geplant, hat sich inzwischen Netflix der Vorlage angenommen und schickt die erste Staffel der neuen Horror-Mystery-Serie im Februar an den Start.

Mystery-Serie mit Dämonen und Magie

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die drei Geschwistern Bode, Tyler und Kinsey der Familie Locke. Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters ziehen sie gemeinsam mit ihrer Mutter in ein altes Haus. Dort entdecken sie eine Reihe geheimnisvoller Schlüssel, die irgendetwas mit den Mord an ihrem Vater zu tun haben. Als sie die magischen Schlüssel ausprobieren, verleihen diese ihnen die verrücktesten Kräfte und Fähigkeiten. Dabei erwecken sie jedoch einen grausamen Dämonen zum Leben, der die Geschwister töten will.

In den Hauptrollen spielen die Jungschauspieler Jackson Robert Scott, Connor Jessup und Emilia Jones, neben Sherri Saum, Griffin Gluck, Darby Stanchfield und Steven Williams mit.

Die sechsteilige Comic-Reihe stammt von Joe Hill („NOS4A2“), der Sohn vom Meister des Horrors selbst: Stephen King. Gemeinsam mit den Showrunnern Carlton Cuse („Lost“) und Meredith Averill („The Haunting of Hill House“) ist Hill selbst als Produzent der Serie dabei. Mit an Bord ist auch Andy Muschietti, Regisseur der erfolgreichen Neuverfilmung von „Stephen Kings Es“ .

Die erste Staffel von „Locke & Key“ umfasst zehn Episoden und ist ab dem 7. Februar 2020 auf Netflix abrufbar. Hier könnt ihr den ersten Trailer zur Serie sehen: