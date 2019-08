Netflix - Kevin Smith produziert neue He-Man Serie für den Streaming-Dienst

He-Man ist zurück! In Kooperation mit Mattel bringen Kevin Smith und Netflix den Kultklassiker aus den 80er-Jahren zurück.

Nach mehr als 30 Jahren kehrt He-Man auf unsere Bildschirme zurück. Kevin Smith, Regisseur des Kult-Klassikers „Clerks“, agiert als ausführender Produzent in Kooperation mit dem Spielzeugmacher Mattel, um dem blonden Helden einen neuen Anstrich zu verleihen. Dabei verspricht er einen komplett neuen Eintrag in der Mythologie von He-Man.

He-Man goes Netflix

Neben der beliebten „She-Ra“-Serie, die ebenfalls erfolgreich auf dem Streaming-Dienst läuft, will Netflix nun eine „He-Man“-Serie produzieren. Dabei soll Kevin Smith als Serienmacher agieren. Während der Power-Con überraschte Smith das Publikum und kündigte das Überraschungsprojekt der begeisterten Menge an. Smith versprach:

„Es wird eine komplett originelle Geschichte sein in der epischen Welt von Mattel. Es wird eine animierte Serie sein, die sich mit den nicht abgeschlossenen Ereignisse des Klassikers aus den 80ern befasst. Wir greifen da auf, wo viele der berühmtesten Charaktere ihre Reise beendet haben. [...] Die epische Geschichte wird den finalen Kampf zwischen He-Man und Skeletor zeigen.“

Revelation

Einen Titel hat die Serie auch schon: „Masters of the Universe – Revelation“. „Revelation“ wird somit neben „Castlevania“, „Devilman Crybaby“, „Aggretsuko“, und „Ultraman“ dem Netflix-Original-Anime-Raster angehören. Weiterhin wird neben der Anime-Serie momentan auch an einem Live-Action „He-Man“-Film gearbeitet.

Noah Centino („To All The Boys I've Loved Before“) soll dabei in die Hauptrolle des He-Man schlüpfen, während Matt Holloway und Art Marcum, Drehbuchautoren von „Iron Man“, dem Film schriftlich sein Leben einhauchen. Der Film soll am 5. März 2021 in die Kinos kommen.

Wann jedoch „Masters of the Universe – Revelation“ auf Netflix erscheint, ist bislang noch unklar. Ein erstes Poster könnt ihr euch hier bereits anschauen: