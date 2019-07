Netflix - Juli 2019: Über 50 Filme und Serien verschwinden aus dem Angebot

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Juli 2019 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Juli 2019 entfernt Netflix Filme wie „Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“ und „Die Schöne und das Biest“ aus dem Angebot.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur wenige Tage im Juli 2019 auf Netflix verfügbar:

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Lincoln - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Epic - Verborgenes Königreich - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Stoker - Die unschuld endet - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Hitchcock - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Percy Jackson - Im Bann der Zyklopen - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Hubi, der Pinguin - 08. Juli 2019

- 08. Juli 2019 Scientology - Ein Glaubensgefängnis - 09. Juli 2019

- 09. Juli 2019 Die Schöne und das Biest - 09. Juli 2019

- 09. Juli 2019 Mateo (2015) - 09. Juli 2019

(2015) - 09. Juli 2019 Meet the Patels - 11. Juli 2019

- 11. Juli 2019 96 Hours - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Kevin - Allein zu Haus - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Eagle Eye - Außer Kontrolle - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Rio 2 - Dschungelfieber - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Gregs Tagebuch - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Quiz from God - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 El Capo - Der Herr des Kartells - 12. Juli 2019

- 12. Juli 2019 Stirb langsam - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Stirb langsam 2 - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Stirb langsam 4.0 - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Amistad - Das Sklavenschiff - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 The Art of Nature: Jellies - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 A Year in Champagne - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Zauber einer Weihnachtsnacht - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Hinter der Fassade - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Ghostheads - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 The Marine 4: Moving Target - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Good Burger - Die total verrückte Burger-Bude - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Molly Hartlery 2 - Der Exorzismus - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Drumline - Ein neuer Beat - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Versprochen ist verprochen 2 - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 International Street Art - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 Ocean Wonders - 14. Juli 2019

- 14. Juli 2019 The True Cost - Der Preis der Mode - 16. Juli 2019

- 16. Juli 2019 Mein Partner mit der kalten Schnauze - 17. Juli 2019

- 17. Juli 2019 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat - 17. Juli 2019

- 17. Juli 2019 EDtv - 17. Juli 2019

- 17. Juli 2019 Lügen macht erfinderisch - 17. Juli 2019

- 17. Juli 2019 Du schon wieder - 17. Juli 2019

- 17. Juli 2019 Aliens - Die Rückkehr - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 X-Men: Die Zukunft ist Vergangenheit - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 X-Men: Erste Entscheidung - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 Independence Day - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 Der Teufel trägt Prada - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 Bleed for this - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 X-Men Origins: Wolverine - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 Straight A's - 19. Juli 2019

- 19. Juli 2019 Project Runway - 21. Juli 2019

- 21. Juli 2019 Footloose - 21. Juli 2019

- 21. Juli 2019 Ring 2 - 21. Juli 2019

- 21. Juli 2019 Monty Don's Italian Gardens - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Fake or Fortune - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Monty Don's French Gardens - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Österreich - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in den Alpen - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Hollywood Darlings - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Die Ostsee von oben - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Big Dreams Small Spaces - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Versicherungsvertreter - Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Versicherungsvertreter - Mehmet Göker macht weiter - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - 22. Juli 2019

- 22. Juli 2019 White Collar - 26. Juli 2019

- 26. Juli 2019 Derren Brown: Apocalypse - Juli 2019

- Juli 2019 Cash Cab - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 The Undateables - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 Touch - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 Apartment 23 - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 Killjoys - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 Worst Cooks in America - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 Tenkai Knights: Die Tenkai Ritter - 31. Juli 2019

- 31. Juli 2019 The Only Way Is Essex - 31. Juli 2019

August 2019

Avatar - Der Herr der Elemente - 01. August 2019

- 01. August 2019 Spongebob Schwammkopf - 01. August 2019

- 01. August 2019 Buuble Guppies - 01. August 2019

- 01. August 2019 Victorious - 01. August 2019

- 01. August 2019 Team Umizoomi - 01. August 2019

- 01. August 2019 Sam & Cat - 01. August 2019

- 01. August 2019 Paw Patrol Helfer auf vier Pfoten - 01. August 2019

- 01. August 2019 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn - 01. August 2019

- 01. August 2019 Dora - 01. August 2019

- 01. August 2019 To Build or Not to Build - 08. August 2019

- 08. August 2019 Consumed (2013) - 08. August 2019

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die neu hinzukommen oder aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

