Netflix - Happy Birthday! Vor genau 5 Jahren startete der Streaming-Dienst in Deutschland

Am 16. September 2014 ging der Streaming-Dienst Netflix zum ersten Mal in Deutschland Online. Wir schauen zurück auf die letzten 5 Jahre, und wie sich unser Fernsehverhalten seitdem verändert hat.

Es ist kaum zu glauben, aber vor gerade einmal 5 Jahren ging Netflix das erste Mal in Deutschland ins Rennen. Mittlerweile nicht mehr wegzudenken, ist Netflix einer der führenden Orte für den täglichen Medienkonsum in deutschsprachigen Haushalten. Wir blicken zurück: Wie fing alles an und vor allem, was hat sich seitdem verändert?

Happy Birthday, Netflix Deutschland!

Am 16. September 2014 begann es: Netfix ging erstmals in Deutschland und Österreich an den Start. Was für viele zu dem Zeitpunkt noch unbekanntes Territorium war, blühte in den USA schon seit Ende der 1990er-Jahre auf. Angefangen als DVD-Verleih, entwickelte sich Netflix in den kommenden Jahren weiter und wurde 2007 offiziell zu einem Streaming-Service.

Mitgründer und Geschäftsführer Reed Hastings war anfänglich nicht sicher, ob sich Netflix überhaupt durchsetzen würde:

„Die ersten fünf Jahre war nicht einmal klar, ob wir überhaupt überleben würden. Das waren anstrengende Jahre.“

Seit dem wuchs das Unternehmen enorm und mit Serien wie „House Of Cards“ konnte sich Netflix endgültig als Powerhouse in der Medienwelt breitmachen. 2014 ging der Dienst dann auch in Deutschland an den Start und brachte uns Phänomene wie „Orange Is The New Black“ und „Stranger Things“, die über Nacht zu weltweiten Erfolgen wurden.

Der Beginn eines Wettrennens

Mit einem anfänglich recht schmächtigen Programm wuchs das Angebot von Jahr zu Jahr und konnte mehrere Millionen Abonennten verzeichnen. Wie eine Studie der JIM des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs) 2018 berichtete, benutzt bereits jeder zweite Jugendliche in Deutschland Netflix und zieht es dem alltäglichen Fernsehprogramm vor.

Das merkte auch die deutsche Medienlandschaft und so wurden immer mehr Gelder in Streaming-Projekte gesteckt, die Serien wie die ARD-Co-Produktion „Babylon Berlin“ oder Netflix eigenes „Dark“ hervorrufte. Somit findet mittlerweile ein regelrechter Kampf der Streaming-Dienste statt. Was in den USA mit HBO, Netflix und Amazon Prime Video begann, hat sich nun international ausgebreitet und neue Dienste wie Apple TV Plus, Disney Plus und auch deutsche Ableger wie Join ins Leben gerufen.

Könnt ihr euch ein Leben ohne Netflix und Co. vorstellen? Wie hat sich euer Leben und Medienkonsum in den letzten fünf Jahren entwickelt? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare!