Netflix - George Clooneys erster Netflix-Film spielt in einer postapokalyptischen Welt

Netflix gab bekannt, dass das Unternehmen Oscar-Gewinner George Clooney für einen neuen Film gewinnen konnte. Der postapokalyptische Titel basiert auf einem Buch von Lily Brooks-Dalton.

Der Streamingdienst Netflix hat sich für eine der nächsten Eigenproduktionen Oscar-Gewinner George Clooney mit ins Boot geholt. Der Film basiert auf dem Buch „Good Morning, Midnight“ von Lily Brooks-Dalton. Das Screenplay für den Film, der sich in der Vorproduktion befindet, stammt von Mark L. Smith („The Revenant“).

Die Dreharbeiten zum Film beginnen im Oktober und Netflix-Boss Scott Stuber gab an, dass er sich keinen besseren als Clooney für den Film hätte vorstellen können. So sagte er:

„Ich kenne und arbeite mit George seit über zwei Jahrzehnten. Ich könnte mir niemand besseren vorstellen, um dieser Rolle Leben einzuhauchen.“

Die Story hinter dem Film

Clooney spielt die Rolle von Augustine, einem einsamen Wissenschaftler in der Arktis. Der postapokalyptische Film verfolgt die Parallelgeschichte von Augustine (Clooney), der mit der Besatzung eines Raumschiffs in Kontakt treten möchte, während diese versucht nach Terra Firma zurückzukehren. Wer dabei an Clooneys Seite spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Zum Buch, auf dem der Film basiert, sagt Scott Stuber:

„Das Buch ist so stark und bewegend und Marks Adaption ist wunderschön geschrieben. Im Prinzip ist es eine Geschichte über die menschliche Natur und eine von denen, von denen ich weiß, dass das globale Publikum sich verlieben wird. Genauso wie ich, als ich es gelesen habe.“

Was ist euer erster Eindruck? Könnte der Film für euch interessant sein? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.