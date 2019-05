Netflix - Erste neue Serien und Filme für Juni 2019 enthüllt!

Der Streaming-Anbieter Netflix hat eine erste Auswahl an neuen Serien und Filmen im Juni 2019 bekannt gegeben. Dabei handelt es sich bislang ausschließlich um die berühmten Eigenproduktionen.

Auch im nächsten Monat dürfen wir uns wieder auf zahlreiche neue Inhalte bei Netflix freuen. Der führende Streaming-Anbieter hat jetzt bekannt gegeben, welche Eigenproduktionen im Juni 2019 starten werden.

Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl, die ausschließlich aus den berühmten Netflix Originals besteht. Es sind also überwiegend Eigenproduktionen oder Filme und Serien, die Netflix in Deutschland exklusiv verbreitet. Die vollständige Liste wird voraussichtlich in der kommenden Woche enthüllt.

Serien und Filme: Neu bei Netflix im Juni 2019

Diese Inhalte werden im Juni neu bei Netflix erscheinen:

Serien

Juni 2019: Arthdal Chronicles (Erste Staffel, Fantasy)

07. Juni 2019: 3% (Dritte Staffel, Thriller)

07. Juni 2019: Designated Survivor (Dritte Staffel, Politdrama)

14. Juni 2019: Leila (Erste Staffel, Drama)

21. Juni 2019: Dark (Zweite Staffel, Mystery)

28. Juni 2019: O Escolhido (Erste Staffel, Thriller)

Filme

07. Juni 2019: I Am Mother (Thriller)

14. Juni 2019: Murder Mystery (Mystery-Comedy)

19. Juni 2019: Beats (Drama)

Dokumentationen

07. Juni 2019: The Black Godfather

12. Juni 2019: Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Leider ist es so, dass nicht jede Produktion dauerhaft bei Netflix verbleibt, da die Lizenzen über ein zeitliches Ablaufdatum verfügen. Das wird alles bald verschwinden:

