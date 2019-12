Netflix - Disenchantment: Teil 3 von Simpsons-Macher Matt Groening für 2020 bestätigt

Gerade erst ist der zweite Teil der Animationsserie Disenchantment mit neuen Folgen auf Netflix angelaufen, schon arbeitet Serien-Macher Matt Groening an Nachschub. Ein kurzer Teaser-Trailer kündigt neue witzige Abenteuer mit Prinzessin Bean und ihre Begleiter Elfo und Luci für nächstes Jahr an.

Ein genauer Release-Termin für Teil 3 von „Disenchantment“ wurde zwar noch nicht bekannt gegeben. Nachdem jedoch Teil 1 im August 2018 erschien, gefolgt von Teil 2 im September 2019, dürfte Teil 3 im Sommer 2020 kommen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.

Ready to continue the adventure? @Disenchantment is returning for Season 3 in 2020! You didn’t think we’d leave Bean in that hole, did you? pic.twitter.com/PQmLro9e3c