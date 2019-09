Netflix - Disenchantment: Part 2 der Animationsserie ab heute auf Netflix verfügbar

Die neue Staffel bringt vor allem eines: Neue Abenteuer außerhalb des Schlosses, die unsere Heldin in neue, mit aktuellen Meta-Witzen versehene, Situationen bringt. Weiterhin ist es ein angenehmer Wechsel, dass sich in Part 2 nicht nur auf Bean fokussiert wird. In gewohnter Netflix-Manier sehen wir einige Folgen aus der Perspektive anderer Charaktere und so bekommt man nie das Gefühl, dass es langweilig wird.

Ab heute ist Part 2 der Serie auf Netflix verfügbar und auch die neuen Folgen sprühen nur so vor urkomischen Abenteuern und einer guten Prise Ironie. Die erste Staffel endete mit einem großen Cliffhanger, denn alle Bewohner von Dreamland wurden zu Stein verwandelt. Außerdem starb einer von Beans treusten Begleitern, den sie in der neuen Staffel zu retten versucht.

Letztes Jahr im August veröffentlichte Matt Groening, Erfinder der „Simpsons“ und „Futurama“, seine neue Serie „Disenchantment“ mit 10 Episoden auf Netflix. Sein neues Abenteuer spielt in einer Fantasywelt, in der sich die Prinzessin Bean mit dem verrückten Alltag der Märchen auseinandersetzen muss.

