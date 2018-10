Netflix - Diese Serien und Filme verschwinden in den nächsten Wochen aus dem Programm

In den Monaten Oktober und November werden verschiedene Filme und Serien aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Zwar erhalten wir im November 2018 zahlreiche neue Filme und Serien, allerdings verschwinden gleichzeitig auch wieder einige Inhalte aus dem Netflix-Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln oder euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime und Co. anlegen.

Unter anderem müsst ihr euch am 14. November von allen Staffeln zu der Horrorserie Supernatural verabschieden.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die im Oktober und November aus dem Angebot von Netflix entfernt werden.

Netflix Supernatural nur noch kurze Zeit im Angebot

Nicht mehr auf Netflix

Diese Serien sind nur noch im Oktober 2018 auf Netflix verfügbar:

Love Your Garden - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Big Dreams Small Places - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Life's Too Short [TV-Serie] - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Wild Germany - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 The Driver [TV-Minie-Serie] - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Mary Portas: Secret Shopper - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Chrisley Knows Best - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 How Safe is Your House - 31. Oktober 2018

Diese Serien sind nur noch im November 2018 auf Netflix verfügbar:

Coming Soon - 07. November 2018

- 07. November 2018 Der letzte Cowboy [TV-Mini-Serie] - 09. November 2018

- 09. November 2018 Supernatural - 14. November 2018

- 14. November 2018 Gänsehaut - Die Stunde der Geister - 18. November 2018

- 18. November 2018 Mars - 24. November 2018

Diese Filme sind nur noch im Oktober 2018 auf Netflix verfügbar:

Easter Special - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 My Name Is Khan - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Guy Martin Last Flight of the Vulcan Bomber - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Moneball - Die Kunst zu gewinnen - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Alarmstufe: Rot - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Der Dunkle Kristall - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 I Am Legend - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Pretty Woman - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Al Pacino's Looking for Richard - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Caddyshack - Terror auf dem Golfplatz - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Zeit zu leben - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Das geheime Fenster - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Notorious B.I.G. - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 King Arthur - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Das Zeugenhaus - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Love Vegas - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Aarakshan - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Deprogrammed - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Ich bin Nummer Vier - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Die Noobs - Klein aber gemein - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Shutter - Sie sehen dich - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Ghostbusters - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Wild Wild West - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Alvin und die Chipmunks 2 - 31. Oktober 2018

- 31. Oktober 2018 Hostel 3 - 31. Oktober 2018

Diese Filme sind nur noch im November 2018 auf Netflix verfügbar:

Was wir essen - 01. November 2018

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme oder Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist. Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im November 2018 findet ihr übrigens hier:

